Rua do Samba homenageia Adriana Araújo e celebra matriarcas do samba em BH

Em sua terceira edição, o Rua do Samba promove neste sábado (7/3) maratona de 12 horas de roda de samba na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. Gratuito, o evento começou às 10h e segue até as 21h30, quando a última atração sobe ao palco. O projeto conta com um palco 360º que recebe vozes femininas do samba mineiro em uma celebração das raízes culturais do gênero na capital. A sambista mineira Adriana Araújo, que morreu em 2 março, aos 49 anos, após sofrer um aneurisma cerebral, é homenageada.

O evento foi iniciado com a música "Não deixe o samba morrer", de Alcione. Idealizado por Patrícia Tavares e Alex Capella, o projeto tem, neste ano, curadoria da artista Fran Januário, que sobe ao palco às 20h com o Samba da Januário, reafirmando o protagonismo feminino que orienta toda a programação. Ela recebe como convidada especial Marcelle Motta, cantora mineira radicada no Rio de Janeiro, reconhecida pela potência vocal e por parcerias com grandes nomes do samba nacional.

“O Rua do Samba já passou por espaços emblemáticos de BH, como a Praça Raul Soares e a Rua Sapucaí e, agora, ocupará o coração da boemia da cidade, o Bairro de Santa Tereza. O projeto nasceu para valorizar e dar mais visibilidade a quem realmente faz do samba autêntico um modo de expressão, resistência e manifestação democrática”, comenta o jornalista Alex Capella.

“A equipe conseguiu fazer um evento que superou as expectativas. Está lindo e maior do que nos anos anteriores. Cheguei aqui e fiquei até arrepiada ao ver famílias, crianças e cachorros em um ambiente alegre”, revela Patrícia Tavares. Para ela, em um momento de conflitos geopolíticos, presenciar um espaço de união e sorrisos tem um peso gigantesco.

O evento destaca o cenário do samba que só cresce em BH, trazendo novos nomes e referências Leandro Couri/EM/D.A.Press

A idealizadora comenta que o Rua do Samba coloca em destaque a cena do gênero musical, que só cresce na capital, trazendo novos nomes e referências. “Com isso, fazemos parcerias interessantes, como mais cedo, quando Dona Elisa, integrante da Velha Guarda do samba de BH, se juntou a Marina Gomes, nome da nova geração das rodas de samba da cidade.”

Dona Elisa carrega mais de cinco décadas de história e cerca de 700 composições registradas, simbolizando a permanência e a resistência feminina no gênero. Além dela, já se apresentaram Manu Dias e sua banda, com o projeto Samba da Negra Valente. Com 20 anos de carreira, a cantora é uma das vozes mais atuantes da cena da capital, presença constante em rodas e festivais.

Na sequência, Júlia Rocha, à frente do Samba da Jú, apresentou um repertório que mistura composições autorais e clássicos do samba. Ela recebe como convidada especial Aline Calixto, um dos principais nomes do samba contemporâneo.

Homenagem

Acima do palco está fixado um estandarte da cantora e sambista mineira Adriana Araújo. A artista participou da primeira edição do Rua do Samba.

“As cantoras sentiram muito o impacto dessa perda, pois eram amigas da Adriana. Enquanto idealizadores, conversamos com elas para que cada uma se sentisse confortável em relação à homenagem. Cada uma fala o que se sente à vontade no palco”, conta Patrícia.

Um exemplo foi da cantora Júlia Dias e DJ Black Josie, que se apresentaram nesta tarde. “Onde quer que você esteja, nosso coração está com você. Obrigada por tudo o que você fez”, disse Júlia ao iniciar sua participação.

Veja o momento:

“No final, uma roda de samba é uma forma de reza e também uma forma muito significativa de agradecer tudo o que Adriana fez pelo samba”, acrescenta Patrícia.

Programação da noite

19h30 - DJ Black Josie

20h - Fran Januário e banda convida Marcelle Mota (RJ) – Samba da Januário

21h30 - Encerramento DJ Black Josie e DJ Camis B2B