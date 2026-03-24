Bridgerton:o que trama de Francesca e Michaela revela sobre futuro da série

Francesca Bridgerton será a protagonista da quinta temporada da série da Netflix, confirmou a plataforma. A decisão surpreendeu boa parte do público, que aguardava a história de Eloise Bridgerton ganhar espaço antes da irmã mais nova.

O anúncio reacendeu o debate sobre a ordem de adaptação dos livros de Julia Quinn e os critérios criativos da equipe de Shonda Rhimes.

A escolha de Francesca repete um movimento já visto na temporada de Colin e Penelope: a inversão em relação à sequência original dos romances. Desta vez, a atenção recai também sobre o par romântico, com Michaela Stirling no lugar do parceiro masculino dos livros, o que amplia a discussão sobre representatividade e reinterpretação de personagens.

Foto: Divulgação

Eloise em segundo plano, mais uma vez

Para parte dos fãs, o problema não é apenas a ordem das temporadas. Eloise vinha perdendo espaço narrativo nas últimas fases da série, sem um arco amoroso definido enquanto outros irmãos já tinham tido suas histórias contadas.

Com a quinta temporada confirmada para Francesca, a expectativa é que Eloise só ganhe protagonismo a partir da sexta temporada, caso a série mantenha o ritmo de um casal principal por ano.

Entre as hipóteses levantadas por espectadores estão o desenvolvimento gradual do interesse amoroso de Eloise em episódios centrados em outros personagens, a criação de um par inédito pela produção ou uma adaptação tardia do material literário.

O perfil contestador da personagem e a resistência às convenções do casamento tornam sua trajetória uma das mais acompanhadas nos debates, mesmo sem temporada própria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Francesca, Michaela e o peso do recomeço

O romance de Francesca na série mistura luto, recomeço e descoberta afetiva. A Netflix já indicou que a personagem encontrará o amor de novo, sugerindo que a trama irá além do relacionamento com John Stirling.