ZZ Top no Brasil: banda se apresenta no país em novembro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após um hiato de mais de 16 anos, a banda de blues-rock ZZ Top retorna ao Brasil. O grupo anunciou três shows no país em novembro, como parte da turnê “The big one!”.

Formado por Billy F. Gibbons, Frank Beard e Elwood Francis, o grupo se apresenta nos dias 18 de novembro em Porto Alegre, 20 em Curitiba e 21 em São Paulo.

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O ZZ Top iniciou a trajetória no fim de 1969 e já vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo. O catálogo inclui quatro discos de ouro, seis de platina e o álbum “Eliminator”, que alcançou a marca de diamante com mais de 10 milhões de cópias vendidas.

A banda, que emplacou oito singles no Top 40, foi introduzida ao Rock and Roll Hall of Fame por Keith Richards, dos Rolling Stones. Atualmente em turnê pela Europa e Estados Unidos, o grupo segue com uma agenda intensa.

“Estamos nos divertindo e não vemos motivo para parar. É incrível se conectar com públicos que agora já atravessam três gerações. O trem da festa continua em movimento!”, declarou Billy F. Gibbons.

ZZ Top em Porto Alegre

Quando: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Onde: KTO Arena (Av. Severo Dullius, 1995 – Anchieta)

Vendas: Uhuu.com

Ingressos:

Pista Premium: R$ 550 (meia), R$ 660 (solidário) e R$ 1.100 (inteira)

Pista: R$ 400 (meia), R$ 480 (solidário) e R$ 800 (inteira)

Mezanino: R$ 450 (meia), R$ 540 (solidário) e R$ 900 (inteira)

VIP Premium Package: R$ 1.345 (meia), R$ 1.455 (solidário) e R$ 1.895 (inteira)

A pré-venda para o fã-clube ocorre de 25 de março, às 10h, até 26 de março, às 22h. A venda geral começa no dia 27 de março, às 10h. A classificação é de 18 anos.

ZZ Top em Curitiba

Quando: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Onde: Igloo Super Hall (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã)

Vendas: Uhuu.com

Ingressos:

Pista Premium: R$ 490 (meia), R$ 588 (solidário) e R$ 980 (inteira)

Pista: R$ 390 (meia), R$ 468 (solidário) e R$ 780 (inteira)

VIP Premium Package: R$ 1.285 (meia), R$ 1.383 (solidário) e R$ 1.775 (inteira)

A pré-venda e a venda geral seguem as mesmas datas e horários de Porto Alegre. A classificação etária é de 18 anos.

ZZ Top em São Paulo

Quando: 21 de novembro de 2026 (sábado)

Onde: Suhai Music Hall (Av. das Nações Unidas, 2254 - Jurubatuba)

Vendas: Uhuu.com

Ingressos:

Pista Premium: R$ 445 (meia) e R$ 890 (inteira)

Pista: R$ 345 (meia) e R$ 690 (inteira)

Camarote (Piso 1 e 2): de R$ 345 a R$ 395 (meia) e de R$ 690 a R$ 790 (inteira)

Mezanino (Piso 2): R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

VIP Premium Package: R$ 1.240 (meia) e R$ 1.685 (inteira)

As datas de pré-venda e venda geral são as mesmas dos outros shows, com classificação etária de 18 anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.