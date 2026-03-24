Sarah Andrade retoma terapia após deixar o 'BBB 26'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A influenciadora Sarah Andrade, de 34 anos, afirmou nesta terça-feira (24/3) que retomou a terapia após deixar o BBB 26 no quarto paredão com 69,13% dos votos.

Babu Santana (28,49%) e Sol Vega (2,38%) disputaram a berlinda com a sister. Em relatos publicados nas redes sociais, ela disse ter priorizado a saúde mental nas semanas seguintes à eliminação e aproveitou para responder a críticas.

Segundo Sarah, a decisão de voltar ao acompanhamento psicológico foi tomada depois do período inicial de compromissos fora do programa. "Assim que saí, demorei um pouquinho, estava naquela rotina das primeiras semanas, mas depois já comecei, porque para mim é algo muito importante", disse.

Tina Fey comandou a estreia de “Saturday Night Live United Kingdom” no dia 21 de março de 2026 e se tornou a primeira apresentadora da versão britânica do programa. Exibido aos sábados à noite pela Sky e pela NOW no Reino Unido, o humorístico contou com um elenco de 11 integrantes. Reprodução Youtube O programa manteve a estrutura tradicional do original, com monólogo de abertura, esquetes, quadros gravados, “Weekend Update” e apresentações musicais, tudo adaptado ao humor britânico. No monólogo, Tina Fey comentou a adaptação do formato para o Reino Unido e abriu espaço para perguntas da plateia, que contou com participações de Nicola Coughlan, Michael Cera e Graham Norton. Reprodução Youtube Nicola questionou a escolha de uma apresentadora americana para a estreia, e Tina respondeu com humor que ninguém quis assumir o episódio. Em seguida, Tina questionou a presença de Michael Cera, por ele também não ser britânico, e ele fez piada sobre sua origem canadense. Por fim, Graham Norton subiu ao palco, entrevistou Tina e testou seus conhecimentos sobre a televisão britânica. Reprodução Youtube Tina Fey, batizada como Elizabeth Stamatina Fey, nasceu em 18 de maio de 1970, na Pensilvânia, Estados Unidos. É uma roteirista e atriz cujo trabalho em “Saturday Night Live”, onde se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de roteirista-chefe, e em “Um Maluco na TV” ajudou a consolidá-la como uma das principais comediantes do início do século 21. Mingle Media TV - wikimedia commons Sua carreira também é marcada pela parceria com Amy Poehler, uma das colaborações mais bem-sucedidas de Hollywood. As duas se conheceram no The Second City, um importante centro de formação de comediantes, em Chicago, e ganharam fama no “Saturday Night Live”. Também atuaram juntas em filmes e apresentaram diversas edições do Globo de Ouro. David Shankbone/Wikimédia Commons Fey estudou na Universidade de Virginia, onde se formou em teatro. Após a graduação, em 1992, se mudou para Chicago para estudar no The Second City. Depois de cerca de dois anos, passou a integrar o elenco do grupo, primeiro como substituta em turnês e, posteriormente, como atriz no palco principal. Wikimedia Commons / Gage Skidmore Em 1997, enviou roteiros de esquetes para o “Saturday Night Live” e foi rapidamente contratada por Lorne Michaels como uma das poucas roteiristas mulheres do programa. Em 1999, assumiu o cargo de roteirista-chefe e, na temporada seguinte, passou a aparecer no ar como coapresentadora do quadro “Weekend Update”. Depois, se tornou parte do elenco fixo. Reprodução Youtube Ao longo de sua trajetória no programa, conquistou diversos Emmys. Mesmo após deixar o elenco em 2006, voltou em várias ocasiões como convidada, especialmente para satirizar Sarah Palin. Assim, venceu na categoria de melhor roteiro em 2002, além de ganhar como melhor atriz convidada em série de comédia em 2009 e 2016. Em 2025, foi novamente premiada como roteirista pelo especial de 50 anos do SNL. Reprodução Youtube Em 2004, escreveu o roteiro de “Meninas Malvadas”, no qual também interpretou a professora Srta. Norbury. O filme acompanha Cady Heron, personagem de Lindsay Lohan, uma aluna nova em uma escola, que se aproxima do grupo das garotas mais populares e cruéis, conhecido como “As Poderosas”, liderado por Regina George, interpretada por Rachel McAdams. Divulgação Depois, o filme ganhou uma adaptação para a Broadway como musical, que recebeu 12 indicações ao Tony Awards em 2018. Em 2024, uma versão adaptada do musical, estrelada por Reneé Rapp e Angourie Rice, chegou ao cinema, com Fey novamente como roteirista e no papel da Srta. Norbury. Divulgação Ela também escreveu e protagonizou “Um Maluco na TV”, uma comédia inspirada em sua experiência no SNL, na qual interpretou Liz Lemon. A série conquistou três Emmy Award consecutivos de melhor série de comédia entre 2007 e 2009, além de prêmios para Fey por atuação e roteiro. Reprodução Youtube Paralelamente, participou de diversos filmes e séries, como “Os Donos do Pedaço”, “Uma Mãe para o Meu Bebê”, “O Primeiro Mentiroso”, “Uma Noite Fora de Série”, “A Seleção”, “Sete Dias sem Fim”, “Irmãs” e “Uma Repórter em Apuros”, além das séries “Unbreakable Kimmy Schmidt” e “Only Murders in the Building”, entre outros trabalhos. Divulgação Voltar Próximo

Ela afirmou que a experiência no reality reforçou a necessidade de autoconhecimento. "Depois que participei do programa cinco anos atrás, entendi o quanto isso era importante para me conhecer, para buscar o que posso melhorar em mim", declarou. A influenciadora também contou que se afastou parcialmente das redes sociais para se priorizar. "Precisava cuidar de mim antes de qualquer outra coisa."

Para ilustrar o momento, Sarah recorreu a uma metáfora: "Quando o avião vai cair, você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. Foi o que fiz".

A ex-participante disse ainda que os efeitos emocionais do confinamento são inevitáveis. "Independentemente de ser o primeiro eliminado ou o vencedor, não tem como sair ileso de uma experiência como essa", afirmou.

Sobre o BBB 26, ela disse que continua acompanhando, embora de forma menos intensa. Segundo Sarah, o algoritmo das redes sociais mantém o programa presente em sua rotina. "Eu até tentei me afastar, mas a internet não me deixa esquecer. É o meu trabalho também", disse.

Ela afirmou que segue torcendo por participantes com quem criou laços no jogo, como Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, mas ressaltou estar "mais off-line" em relação à dinâmica do reality. "Estou acompanhando, mas de forma mais leve", declarou.

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Por fim, mandou um recado aos críticos. "Se você não gosta de mim e está aqui, tudo bem, mas não venha me encher o saco", disse. Ela agradeceu ainda às mensagens de apoio que diz receber dos fãs. "Sou, sim, a pessoa que prefiro me apegar às pessoas que estão falando coisas boas para mim, do que as pessoas que estão falando coisa negativa", completou.