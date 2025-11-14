Assine
overlay
Início Cultura
CELIBATO VOLUNTÁRIO

Rosalía é 'volcel': entenda o termo que define nova fase sexual da cantora

De 'incel' a 'volcel': o termo usado pela cantora define a abstinência sexual voluntária e positiva, longe de qualquer discurso de ódio online

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
14/11/2025 14:40 - atualizado em 14/11/2025 14:58

compartilhe

SIGA
x
Rosalía é 'volcel': entenda o termo que define sua nova fase sexual
A cantora Rosalía afirmou que está vivendo um período de celibato voluntário crédito: Divulgação/Sony

A cantora espanhola Rosalía surpreendeu os fãs ao usar um termo pouco conhecido para definir sua fase atual: "volcel". A palavra rapidamente ganhou as redes sociais e gerou curiosidade sobre seu significado e a diferença para outra expressão bem mais popular, "incel".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Rosalía, que lançou seu quarto álbum de estúdio, "LUX", na última sexta-feira (7/11), usou o termo durante uma conversa no podcast Radio Noia, da Radio Primavera Sound, ao declarar que está sem tempo para namorados e paixões platônicas e quer focar em sua carreira.

Na prática, "volcel" é a abreviação de "voluntary celibate", que significa celibatário voluntário. O termo descreve uma pessoa que, por decisão própria e de forma positiva, escolhe passar um período sem manter relações sexuais. A escolha é vista como um ato de autonomia e autocuidado. 

Leia Mais

Qual a diferença entre 'volcel' e 'incel'?

A principal distinção está na voluntariedade. Enquanto o "volcel" opta pela abstinência, o "incel" (involuntary celibate, ou celibatário involuntário) se sente frustrado e ressentido por não conseguir ter relações sexuais ou afetivas, embora as deseje.

As motivações para se tornar um "volcel" são diversas. Podem incluir o desejo de focar na carreira, a necessidade de se reconectar consigo mesmo, a recuperação emocional após o fim de um relacionamento ou simplesmente a falta de interesse em intimidade física naquele momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, a cultura "incel" é frequentemente associada a comunidades online tóxicas, marcadas por discursos de ódio, misoginia e culpabilização de terceiros, principalmente mulheres, pela própria solidão e frustração sexual.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

musica pop rosalia sexo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay