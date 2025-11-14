Rosalía é 'volcel': entenda o termo que define nova fase sexual da cantora

A cantora espanhola Rosalía surpreendeu os fãs ao usar um termo pouco conhecido para definir sua fase atual: "volcel". A palavra rapidamente ganhou as redes sociais e gerou curiosidade sobre seu significado e a diferença para outra expressão bem mais popular, "incel".

Rosalía, que lançou seu quarto álbum de estúdio, "LUX", na última sexta-feira (7/11), usou o termo durante uma conversa no podcast Radio Noia, da Radio Primavera Sound, ao declarar que está sem tempo para namorados e paixões platônicas e quer focar em sua carreira.

Na prática, "volcel" é a abreviação de "voluntary celibate", que significa celibatário voluntário. O termo descreve uma pessoa que, por decisão própria e de forma positiva, escolhe passar um período sem manter relações sexuais. A escolha é vista como um ato de autonomia e autocuidado.

Qual a diferença entre 'volcel' e 'incel'?

A principal distinção está na voluntariedade. Enquanto o "volcel" opta pela abstinência, o "incel" (involuntary celibate, ou celibatário involuntário) se sente frustrado e ressentido por não conseguir ter relações sexuais ou afetivas, embora as deseje.

As motivações para se tornar um "volcel" são diversas. Podem incluir o desejo de focar na carreira, a necessidade de se reconectar consigo mesmo, a recuperação emocional após o fim de um relacionamento ou simplesmente a falta de interesse em intimidade física naquele momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, a cultura "incel" é frequentemente associada a comunidades online tóxicas, marcadas por discursos de ódio, misoginia e culpabilização de terceiros, principalmente mulheres, pela própria solidão e frustração sexual.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata