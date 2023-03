Motomami? Vídeo antigo de Rosalía surpreende internet

O desempenho da artista, aquém dos vocais atuais, surpreendeu a internet. (foto: Reprodução/Redes sociais +VALERIE MACON / AFP ) Um registro antigo da cantora Rosalía participando de um programa de talentos viralizou nas redes sociais, nesta semana. O desempenho da artista, que foi eliminada na competição, surpreendeu os usuários, que afirmaram que a performance está aquém dos vocais atuais.









No vídeo de 2008, é possível ver a cantora apresentando-se no programa de televisão “Tú sí que vales", com muitos deslizes e desafinos. A forma com que Rosalía reagiu às críticas também chamou a atenção. Na época, a cantora tinha 15 anos de idade.

aceito críticas (mas também não fico quieta) %u2014 monday left me broken (@gatomonday) March 28, 2023



Maiores interpretações da atualidade

Nas menções do registo, o desenvolvimento da artista foi evidenciado. Segundo os perfis, talento e esforço são complementares e Rosalía provou, com seu atual sucesso.

“Talento não é nada sem esforço. Não há crítica, construtiva ou não, que te faça desistir quando você acredita que nasceu para fazer algo e se dedica até chegar lá.”, destaca um perfil no Twitter.

aqui está a prova do porque eu não acredito em talento. eu acredito em esforço. talento não é NADA sem esforço envolvido. não há crítica, construtiva ou não, que te faça desistir quando você acredita que nasceu pra fazer algo e se dedica a fazer. e não para até chegar lá. https://t.co/NsupHfb9YP %u2014 %u2728 LEXXIE %u2728 (@lexxiestrass) March 28, 2023

As performances da espanhola também foram destacadas, já que é considerada pelos fãs e pela mídia uma das maiores artistas performáticas da modernidade, contrariando sua própria fala no passado, em que não era capaz de fazer tudo.

“O mais engraçado nesse vídeo é ela falando que não consegue cantar, interpretar e dançar ao mesmo tempo e hoje em dia a lenda faz os 3 e é uma das maiores performers da atualidade.”, opina um fã.

eu tambem fico pasmo, e o que eh mais engraçado nesse video é ela falando que n consegue cantar, interpretar e dançar ao mesmo tempo e hoje em dia a lenda faz os 3 e é uma das maiores performers da atualidade pic.twitter.com/rl8hUeUdKV https://t.co/FSzzuD3Ct1 %u2014 depressiva feliz (@poppewz) March 29, 2023 não ironicamente foi muito estudo, o pessoal fala tanto de talento mas esquece que tudo é habilidade e toda habilidade pode ser aprendida https://t.co/XpURHEKdMg %u2014 yell (@yellsgarden) March 29, 2023