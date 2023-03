Elenco de 'Turma da Mônica jovem' é anunciado, com Sophia Valverde

O elenco de "Turma da Mônica jovem: reflexos do medo" foi recepcionado por Maurício de Sousa, que anunciou a novidade para os fãs (foto: Reprodução / Maurício de Sousa Produções)

O live action de ‘Turma da Mônica jovem: reflexos do medo’ já está com o elenco fechado. A lista de atores foi divulgada pelo perfil “Turma da Mônica jovem Brasil” nessa terça-feira (28/3) e confirmada pela Maurício de Sousa Produções hoje. O filme terá Sophia Valverde no papel principal, o que levou o nome da atriz do SBT aos assuntos mais comentados das redes sociais.

Sophia, que viveu Poliana nas novelas “As aventuras de Poliana” e “Poliana Moça”, divulgou em seu perfil que estaria em negociação com a TV Globo para protagonizar a próxima novela das seis, que não teve informações divulgadas. Ela também mostrou aos seus seguidores que cortou e escureceu o cabelo, ficando mais próxima da imagem da Mônica dos quadrinhos. Antes da confirmação, o novo visual foi visto como um spoiler da produção.

A participação de Sophia foi comemorada por parte dos usuários das redes sociais, que contam com o talento da atriz de 17 anos, que começou a trabalhar aos 8 anos. Por outro lado, alguns fãs da turminha reclamaram da escalação, apontando que Giulia Benite, que viveu Mônica nos live-actions infantis, deveria continuar no papel.



Além de Sophia, a lista conta com Xande Valois, como Cebola, Bianca Paiva, dando vida à Magali, Theo Salomão, o Cascão, Carol Roberto, interpretando Milena, Bruno Vinicius, no papel de Jeremias, e Carolina Amaral, como Denise. O elenco foi recebido por Maurício de Sousa, em clima de descontração com o novo projeto.

O longa será dirigido por Maurício Eça, que dirigiu filmes como “A menina que matou os pais”, “O menino que matou meus pais” e “Carrossel: o filme”. O diretor também está por trás de diversos clipes, com destaque para "Diário de um detento", dos Racionais MC's.

Filme vai sair do papel

O anúncio do filme da "Turma da Mônica jovem" foi feito pela Maurício de Sousa Produções em dezembro de 2022, durante a CCXP. Nos quadrinhos, a “Turma da Mônica jovem” conta as histórias dos personagens de Maurício de Sousa na adolescência e início da vida adulta, trazendo romance, magia e pitadas de terror.

A apresentação incluiu um teaser das obras, com Mônica entrando no banheiro da escola logo antes de acabar a luz. Em seguida, uma sombra aparece debaixo de um dos boxes, mas, quando a Dona da Rua vai investigar, a figura misteriosa some, bem como o reflexo da garota no espelho. No final, uma figura sombria a heroína.

Chamado de "Turma da Mônica jovem: reflexos do medo", o filme será rodado em São Paulo e as gravações começam neste quinta-feira (30/3). O longa começa no primeiro dia de aula de Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena, que ficam desconfiados que as coisas no colégio andam estranhas,

Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, eles decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto eles investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça maior.

O universo de “Turma da Mônica” já ganhou dois filmes, “Laços” e “Lições” e uma série no Globoplay. As produções foram vividas por Giula Benite (Mônica), Kevin Vecchiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).

Apesar dos pedidos dos fãs e até uma petição, o elenco infantil de “Turma da Mônica” se despediu dos live-actions do universo dos quadrinhos mais famosos do Brasil. Em 11 de fevereiro de 2023, Giulia Benite contou ao portal Omelete que deixou o papel. “Se eu tivesse outra oportunidade, em outro momento, talvez eu aceitasse. Mas acho que agora cada um já está trilhando seu próprio caminho. A gente já deu uma distanciada de Turma da Mônica”, contou.

Além da “Turma da Mônica jovem: reflexos do medo”, a Maurício de Sousa Produções trabalha no live action de Chico Bento. O personagem será vivido por Isaac Amendoim, mineiro de 9 anos e produtor de conteúdo sobre a vida na roça. As produções ainda não têm data de lançamento.