Estrela espanhola Rosalía sobe aos céus com seu novo álbum 'Lux'

Uma aparição fugaz entre as pessoas pelo centro de Madri, uma presença angelical em Barcelona, entrevistas e prévias exclusivas em vários países... Após semanas de grande expectativa, Rosalía lançou, nesta sexta-feira (7), seu quarto álbum, Lux, no qual explora a mística feminina.

Após a explosão internacional de seu segundo álbum "El mal querer" (2018), no qual oferecia uma leitura vanguardista do flamenco que domina, e o impactante "Motomami" (2022), Rosalía, de 33 anos, surpreende agora com um álbum mais espiritual e até com toques sinfônicos.

As músicas incluem, além disso, fragmentos em mais de uma dezenas de idiomas, entre os quais se destacam o castelhano e catalão, assim como o latim, inglês e alemão.

"Adoro viajar, adoro aprender sobre outros seres humanos. Por que não tentaria aprender outro idioma e cantar em outro idioma para expandir a forma como posso ser cantora, musicista ou artista? O mundo está tão conectado", explicou a artista em uma recente entrevista ao The New York Times sobre esta escolha que compilou consideravelmente seu processo de escrita.

Rosalía conta com colaborações como a da Orquestra Sinfônica de Londres, a artista islandesa Björk, o ex-integrante do Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo e o coro dos jovens da Escolania da Abadia catalã de Montserrat, que ouviu há algumas semanas, entre lágrimas, no templo.

"Acredito que sempre tive o desejo de, como posso me aproximar de Deus? Como posso estar mais perto de Deus? Esse sentimento espiritual sempre esteve presente, só que eu não o racionalizei nem o intelectualizei", reconheceu a cantora no NYT sobre este álbum que vem preparando há mais de dois anos e meio e que se inspira, entre outros, em várias histórias de mulheres santas de diferentes culturas.

- Impacto -

Esse ar místico impregnou a inovadora promoção do álbum da artista, que há semanas protagoniza aparições impactantes, como a que realizou no centro de Madri em outubro.

Vestida de branco e com uma aura circular tingida de dourado sobre seu longo cabelo preto, Rosalía apareceu brevemente entre seus fãs após descer de um veículo que ela mesma dirigia. Sua ação - transmitida pelo TikTok - gerou tal alvoroço que a Prefeitura de Madri anunciou que analisaria se aplicaria uma sanção à cantora e seu equipe por não terem solicitado as permissões necessárias.

Criadora de um impacto internacional, seus movimentos despertam grande interesse na Espanha.

"Se pegarmos a história musical de nosso país, Rosalía está entre as principais artistas que temos", celebrou, na quinta-feira, o ministro da Cultura da Espanha, Ernest Urtasun, um dos convidados para a exclusiva audição organizada na véspera no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Barcelona, em uma entrevista na rádio Cadena Ser.

Na aparição, indicou a imprensa local, a artista estava deitada como um anjo sobre um palco coberto de tecidos brancos. Mas ela não cantou e não falou enquanto os convidados ouviam suas músicas.

Esta sexta-feira deve ser diferente. Rosalía atuará na gala de uma estação de rádio em Valência, na qual está anunciada como a primeira apresentação ao vivo das músicas do "Lux".

