Gorillaz: 25 anos do álbum de estreia e seu legado bilionário no Spotify
Com 'Clint Eastwood' no clube do bilhão, banda virtual mostra sua força e tem São Paulo como segunda cidade que mais a ouve no mundo
compartilheSIGA
O álbum de estreia do Gorillaz, que leva o nome da banda, completa 25 anos de lançamento. Dados do Spotify mostram que o som icônico do disco continua reverberando e acumulava, até o fim de março de 2026, mais de 1,8 bilhão de reproduções na plataforma.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A faixa "Clint Eastwood" lidera como principal sucesso do trabalho. Em 2025, a música ultrapassou 1 bilhão de streams e entrou para o Billions Club do Spotify, um seleto grupo de canções que atingiram essa marca.
Leia Mais
-
As 10 músicas mais ouvidas de Justin Timberlake no streaming
-
Roberto Carlos: as 10 músicas mais queridas do 'Rei' no Spotify
-
Saiba quais são as músicas mais impactantes da história, segundo a ciência
Atualmente, a banda virtual registra uma média de 27,6 milhões de ouvintes mensais no serviço de streaming. A popularidade do grupo tem um destaque especial no Brasil, com São Paulo figurando como a segunda cidade onde mais se ouve Gorillaz em todo o mundo.
A capital paulista fica atrás apenas da Cidade do México. O ranking global das cidades que mais consomem as músicas da banda é completado por Santiago, no Chile (3º), Bogotá, na Colômbia (4º) e Lima, no Peru (5º).
As músicas mais reproduzidas do Gorillaz no Spotify
Confira a lista das faixas com mais streams do álbum de estreia até hoje:
-
"Clint Eastwood" — 1.147.023.770 streams
-
"19-2000" — 221.219.103 streams
-
"Tomorrow comes today" — 108.922.427 streams
-
"Rock the house" — 76.751.306 streams
-
"5/4" — 53.580.068 streams
-
"Re-hash" — 32.179.108 streams
-
"Latin Simone (que pasa contigo)" — 26.357.707 streams
-
"Starshine" — 22.828.260 streams
-
"Sound check (gravity)" — 21.638.085 streams
-
"Punk" — 20.444.353 streams
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.