Gorillaz: 25 anos do álbum de estreia e seu legado bilionário no Spotify

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O álbum de estreia do Gorillaz, que leva o nome da banda, completa 25 anos de lançamento. Dados do Spotify mostram que o som icônico do disco continua reverberando e acumulava, até o fim de março de 2026, mais de 1,8 bilhão de reproduções na plataforma.

A faixa "Clint Eastwood" lidera como principal sucesso do trabalho. Em 2025, a música ultrapassou 1 bilhão de streams e entrou para o Billions Club do Spotify, um seleto grupo de canções que atingiram essa marca.

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Atualmente, a banda virtual registra uma média de 27,6 milhões de ouvintes mensais no serviço de streaming. A popularidade do grupo tem um destaque especial no Brasil, com São Paulo figurando como a segunda cidade onde mais se ouve Gorillaz em todo o mundo.

A capital paulista fica atrás apenas da Cidade do México. O ranking global das cidades que mais consomem as músicas da banda é completado por Santiago, no Chile (3º), Bogotá, na Colômbia (4º) e Lima, no Peru (5º).

As músicas mais reproduzidas do Gorillaz no Spotify

Confira a lista das faixas com mais streams do álbum de estreia até hoje:

"Clint Eastwood" — 1.147.023.770 streams "19-2000" — 221.219.103 streams "Tomorrow comes today" — 108.922.427 streams "Rock the house" — 76.751.306 streams "5/4" — 53.580.068 streams "Re-hash" — 32.179.108 streams "Latin Simone (que pasa contigo)" — 26.357.707 streams "Starshine" — 22.828.260 streams "Sound check (gravity)" — 21.638.085 streams "Punk" — 20.444.353 streams Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.