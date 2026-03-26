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Marquito, humorista do SBT, passa por segunda cirurgia na semana

Após ser operado da coluna na segunda-feira passada (23/3), ele foi submetido a novo procedimento, desta vez em razão de uma fratura na clavícula

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26/03/2026 16:13

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"Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria e, principalmente, a fé", afirmou Milva, mulher de Marquito.
"Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria e, principalmente, a fé", afirmou Milva, mulher de Marquito, nas redes sociais. crédito: SBT/Reprodução

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, popular por suas participações no "Programa do Ratinho", passou por uma nova cirurgia nesta quarta-feira (25/3).

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Marquito, de 65 anos, está internado desde o final de fevereiro, por conta de um grave acidente de moto que sofreu em São Paulo. Na segunda (23/3), ele também passou por uma cirurgia na região cervical para sustentar a coluna.

 

Segundo a mulher do artista, Milva Maia, o procedimento foi realizado para tratar uma fratura na clavícula. Após a cirurgia, Marquito foi encaminhado para a UTI. 

O quadro clínico do humorista ainda envolve lesões em duas vértebras da coluna, a C5 e C6, além de fraturas em uma costela e na clavícula. No entanto, a equipe médica realça uma evolução positiva do artista.

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Até o momento, não há previsão para a alta de Marquito. O artista é sobrinho de Raul Gil e ex-vereador de São Paulo.

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