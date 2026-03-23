GloboNews pede desculpas por Powerpoint de Vorcaro: ‘Errado e incompleto’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A jornalista Andréia Sadi pediu desculpas ao vivo, durante apresentação do jornal da GloboNews, na tarde desta segunda-feira (23/3), sobre uma apresentação de Powerpoint sobre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os recursos visuais foram apresentados durante a programação de sexta-feira (20) e viraram alvo de críticas de internautas e dos jornalistas Neide Duarte e Ari Peixoto, ex-repórteres do Grupo Globo, em publicação feita nas redes sociais na noite de ontem. Segundo Duarte, o slide usou associações visuais sem critério jornalístico, de modo a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem a devida contextualização dos fatos.

A jornalista se refere à disposição dos personagens na arte, que destaca a presença do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT) no centro da representação. Para ela, a construção sugeria uma relação direta do petista com o escândalo do Banco Master, o que não foi apontado pelas investigações até o momento.

Neide Duarte ainda apontou a ausência de outros nomes que, na avaliação dela, deveriam constar no material, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Nos comentários, Peixoto também criticou a apresentação e avaliou que houve uma deterioração do padrão editorial da emissora ao longo dos anos.

Já na edição do programa “Estúdio i” desta segunda-feira, Andréia Sadi afirmou que o material apresentado estava “errado e incompleto” e não deixava claro qual critério foi utilizado para a seleção das informações.

Segundo Sadi, a imagem misturou contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de nomes sob análise da Polícia Federal.

A apresentadora também afirmou que a arte estava incompleta, uma vez que não incluiu nomes que já se tornaram públicos pela relação com o Banco Master, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos e ex-diretores do Banco Central, “que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro”.

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“Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, finalizou a apresentadora.