Caso Master: evento com ministros do STF custou R$ 31 milhões

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, são três dos cerca de 60 convidados que estiveram presentes em um evento promovido pelo Banco Master em Londres, em 2024. De acordo com os documentos da PF encaminhados à CPMI do INSS (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social), o custo total do evento foi de aproximadamente US$ 6 milhões – R$ 31 milhões, na cotação atual.

O evento contou com degustação de um whisky escocês Macallan no George Club, um clube privado na capital britânica, no segundo dia de atividades, que custou US$ 640.831,88 – cerca de R$ 3 milhões no câmbio da época. No mesmo encontro, os aperitivos custaram 1.770 euros (R$ 12.290) e o set de DJ, 720 euros (R$ 5 mil).

Cerca de 40 autoridades brasileiras estiveram na capital britânica entre os dias 24 e 26 de abril de 2024 para o 1º Fórum Jurídico – Brasil de Ideias, que teve patrocínio do Banco Master. A empresa British American Tobacco (BAT) também participou da organização do evento, junto ao grupo Voto.

Documentos da organização do evento mostram que a série de encontros incluiu jantares e eventos privados em clubes de elite da cidade e no museu Wallace Collection, apresentações de artistas internacionais e DJs, degustação de bebidas premium, logística e hospitalidade para cerca de 60 convidados.

Entre os gastos, estavam inclusos U$ 466 mil para a segurança dos convidados; U$ 220 mil para banda do jantar e U$ 1 milhão em shows de artistas internacionais, como o grupo Keinemusik, o cantor britânico Seal e o dançarino ucraniano Nikita Kuzmin. O gasto total chega a R$ 31,4 milhões.

A informação foi divulgada pelo Poder360 e consta em relatório relacionado à agenda internacional do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O evento foi citado em um dos documentos preparados pela PF sobre a proximidade do ministro Dias Toffoli com o banqueiro e discutido na sessão fechada do STF que resultou na suspeição de Toffoli do caso que investiga a instituição financeira, em 12 de fevereiro.

Na ocasião, Moraes argumentou que a presença de Toffoli não justificava um impedimento na relatoria. “Nesse encontro (em Londres), vários estávamos lá. Eu estava lá. Andrei Rodrigues estava lá. Depois fomos todos juntos a um pub, tomamos Macallan”, disse.

De acordo com a programação do evento, pelo menos 21 políticos participaram de cinco painéis de seminários que tinham como temas “Estabilidade institucional e segurança jurídica para atração de investimentos internacionais”; “Mecanismos de aprimoramento do processo eleitoral”; “Riscos e benefícios da inteligência artificial para as eleições e a indústria do Brasil”; “O papel do Judiciário para a estabilidade democrática” e “As instituições na defesa da igualdade social e econômica”.

Segundo o documento do Grupo Veto, cada palestrante podia falar por 10 minutos e, na sequência, era aberto um espaço para discussão entre os presentes. Entre os confirmados para falar, estavam os seguintes políticos e seus cargos na época:

Alexandre Cordeiro (presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –Cade); Alexandre de Moraes (ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE); André Ramos Tavares (ministro do TSE); Andrei Rodrigues (diretor-geral da Polícia Federal); Antonio Saldanha Palheiro (ministro do STJ); Benedito Gonçalves (ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ); Ciro Nogueira (senador pelo Piauí e presidente do PP); Daiane Nogueira de Lira (conselheira do Conselho Nacional de Justiça – CNJ); Davi Alcolumbre (senador pelo União Brasil do Amapá); Dias Toffoli (ministro do STF); Gilmar Mendes (ministro do STF); Hugo Motta (deputado federal pelo Republicanos da Paraíba); Jorge Messias (ministro da Advocacia Geral da União); José Levi Mello do Amaral Jr (conselheiro do Cade); Luis Felipe Salomão (ministro do STJ); Mauro Campbell Marques (ministro do STJ); Michel Temer (ex-presidente da República); Paulo Gonet Branco (procurador-geral da República); Raul Araújo (ministro do STJ e do TSE); Ricardo Lewandowski (ministro da Justiça e Segurança Pública); Victor Fernandes (conselheiro do Cade)

Os documentos não detalham a lista de convidados presentes a cada evento especificado.

Os gabinetes de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram procurados para um posicionamento acerca da participação no evento e a reportagem aguarda retorno. A Polícia Federal também foi procurada para uma explicação sobre a participação de Andrei Rodrigues e ainda não nos retornou. O espaço segue aberto.

Prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. À época, a Polícia Federal apontou indícios de risco de fuga em meio a investigações de fraudes bancárias.

A última prisão ocorreu no mesmo dia em que o banqueiro era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília. Vorcaro está detido no Presídio Federal de Brasília, de segurança máxima. Ele não foi o único alvo da Operação Compliance Zero: o cunhado dele, o pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha, Fabiano Zettel, também teve um mandado de prisão e se entregou à polícia. Outros dois investigados também foram presos e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras baseadas na comercialização de títulos de crédito supostamente falsos. A apuração federal também abrange possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.