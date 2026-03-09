Assine
overlay
Início Política
INVESTIGAÇÃO À VISTA?

Senador reúne assinaturas para CPI sobre Banco Master

Alessandro Vieira (MDB-SE) afirma ter alcançado número mínimo de adesões no Senado para investigar relação de ministros do STF com a instituição financeira

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
09/03/2026 14:56

compartilhe

SIGA
x
Alessandro Vieira, senador
Em publicação no X, senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que deve aguardar m número maior de adesões antes de protocolar o pedido de criação da CPI crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou nesta segunda-feira (9/3) que já reuniu 29 assinaturas, número mínimo necessário para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a relação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em publicação na rede social X, Vieira afirmou que pretende aguardar a coleta de um número maior de apoios antes de protocolar formalmente o pedido de criação da comissão. Segundo ele, a estratégia é garantir maior segurança política para a abertura da investigação.

“Sem condenação antecipada, mas com muita firmeza, vamos realizar uma investigação absolutamente necessária para resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições. O Brasil só será uma verdadeira república democrática quando todos estiverem submetidos ao mesmo rigor da lei”, escreveu o senador.

Mais cedo, a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes, negou ter recebido uma mensagem atribuída ao empresário Daniel Vorcado, proprietário do Banco Master, na qual ele teria perguntado: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

Viviane também comentou pela primeira vez os serviços prestados ao banco. Segundo ela, foram produzidos 36 pareceres jurídicos e realizadas 94 reuniões de trabalho no âmbito do contrato firmado com a instituição financeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acordo previa remuneração de R$ 129 milhões ao longo de três anos. A existência do contrato veio a público no fim do ano passado, após o documento ser encontrado pela Polícia Federal (PF) no celular apreendido do empresário. O valor chamou atenção porque a advogada aparecia em poucos processos judiciais relacionados ao Banco Master.

Tópicos relacionados:

alessandro-vieira alexandre-de-moraes banco-master cpi senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay