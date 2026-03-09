Assine
INVESTIGAÇÃO

Pai de ex-namorada de Vorcaro diz que filha é vítima de injustiça

O designer Tomas Graeff aproveitou o Dia da Mulher para apoiar e defender a filha

09/03/2026 10:58

O designer Tomas Graeff saiu em defesa da filha, Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro
O designer Tomas Graeff saiu em defesa da filha, Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - O designer Tomas Graeff, pai da modelo e empresária Martha Graeff, 40, ex-noiva de Daniel Vorcaro, 42, aproveitou o Dia da Mulher, comemorado neste domingo (8/3), para apoiar e defender a filha do que ele chama de "injustiça, ódio e violência sistêmica".

"Gostaria de deixar registrado o apoio incondicional à minha querida e amada filha, e dizer que as lágrimas derramadas pela injustiça, ódio e violência sistêmica que vem sofrendo irão regar as flores mais bonitas da terra", afirmou em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos da modelo na infância e com a filha no colo.

Diálogos entre Martha e o ex-banqueiro, que estavam no celular dele apreendido pela Polícia Federal. foram divulgados nos últimos dias. Em uma das conversas, Vorcaro demonstra orgulho por ter discursado para ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em um evento patrocinado por ele em Londres.

"Amorrr, acabei de dar o discurso para os ministros", diz ele em uma mensagem. "Eu sou muito louco. Todos ministros do Brasil. Do STF, STJ. E euzinho discursando", segue ele.

"Muito louco, amor", responde Martha.

Documentos que fazem parte da investigação sobre o dono do banco Master mostram gastos milionários com festas e viagens dos ex-namorados.

"Ser pai da Martha é mais do que orgulho, é um estado de espírito, impossível de ser expressado em palavras", diz Tomas Graeff no manifesto a favor da modelo.

Ele conta que teve a filha aos 24 anos e relata que ela saiu de casa cedo para trabalhar. Para o pai, a jovem se transformou em "exemplo de coragem, bondade e integridade".

Segundo Graeff, a beleza exterior de Martha não é páreo para a interior. "Tem um coração enorme, que cativa todos por onde passa, transforma tristeza em alegria. Ela dá a roupa do corpo para quem precisa, abraça forte aqueles que estão em sofrimento, levanta a voz pelos mais fracos", disse.

Gaúcha, a modelo é também influenciadora na área de beleza. Tem 699 mil seguidores no Instagram, onde faz postagens em inglês.

 

Segundo pessoas próximas ao ex-casal, eles se separaram em novembro do ano passado, depois da primeira prisão de Vorcaro.

Ela não teria suportado a pressão provocada pelo escândalo sobre o banco Master.

overflay