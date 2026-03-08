Vorcaro gastou R$ 10 milhões em viagem com iate de luxo no Mediterrâneo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Superiates, DJs internacionais, praias paradisíacas na Europa, modelos estrangeiras e gente famosa, incluindo jogadores de futebol. É esse tipo de festa que o promotor de eventos Diogo Batista organiza. Conhecido como "concierge dos VIPs", Batista cuida de viagens a destinos exclusivos e também prepara, sob medida, encontros reservados com atendimento sofisticado.

Entre seus clientes estava Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, preso pela segunda vez na quarta-feira (4/3) e investigado por fraudes financeiras e intimidação a pessoas. O ex-banqueiro, como mostrou a reportagem, tinha nos luxuosos eventos um dos pilares de sua estratégia para estreitar relações com políticos e altas autoridades. Segundo duas pessoas próximas ao Master, Batista cuidou de várias dessas festas, regadas a bebidas e comidas caras, além da presença de mulheres jovens e bonitas.

Um vídeo que circula na internet desde novembro do ano passado, quando o Banco Central decretou a liquidação do Master, mostra o tipo de serviço oferecido por Batista. O promotor de eventos se grava com a companheira de viagem, uma mulher que a reportagem identificou como sendo uma modelo natural da Sérvia.

As imagens retratam um roteiro de luxo, com passagens pelo superiate Mad Summer, e pelo suntuoso clube francês Verde Beach, em Saint-Tropez, na costa francesa do mar Mediterrâneo – e ilustram bem o padrão de vida e de gastos do ex-banqueiro.

Vorcaro não aparece nas imagens, mas documentos de investigações da Polícia Federal sobre o Master, aos quais a reportagem teve acesso, detalham que, para esta viagem à França, em agosto de 2022, ele pagou 1,88 milhão de euros – cerca de R$ 10,7 milhões com o câmbio do período. Apenas a locação do barco, entre os dias 21 e 25 daquele mês, custou cerca de 1,7 milhão – R$ 9,7 milhões.

Para animar o cruzeiro, Vorcaro bancou uma infraestrutura de festas, incluindo equipamentos de iluminação e som, cachês e translado de artistas, ao custo de 78 mil euros, quase R$ 480 mil. O grupo incluía o DJ e produtor musical francês Saint Lanvain, uma referência na cena internacional da música eletrônica.

Um executivo que prefere não ter o nome citado repassou o vídeo da viagem à reportagem. As imagens, segundo ele, estavam circulando nas redes sociais depois de terem sido originalmente postadas no Market Live, serviço de assinatura de notícias e análises do mercado financeiro via WhatsApp, pelo sócio desse canal, Luiz Guilherme Atalla Camasmie. Procurado, esse empresário confirmou a postagem.

"O vídeo é uma viagem de Vorcaro no verão europeu, e Batista está lá porque era o promoter oficial do Banco Master", afirmou na entrevista à reportagem.

Camasmie disse ainda que extraiu o vídeo da página de Batista, no Instagram e o divulgou no canal quando ocorreu a liquidação do Master, em novembro do ano passado, para mostrar como eram os eventos do banco. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, republicou o vídeo. Depois, a pedidos de amigos de Batista, retirou.

Camasmie e Master são opositores declarados. O empresário apresentou notícia-crime pedindo investigação de um ataque hacker que seu canal de notícias sofreu após publicar várias críticas ao banco de Vorcaro, como indício de gestão temerária. "Faz um ano que eu já falava que o banco era a maior fraude, e fui atacado via hacker. Destruíam o grupo. Derrubaram um monte de coisas", diz ele.

O Master, por sua vez, fez notícia-crime de difamação contra Camasmie por causa dessas divulgações. Com o avanço das investigações contra o banco, o empresário pediu o arquivamento desse inquérito.

Na terceira fase da Operação Compliance Zero, surgiu a indicação de que Vorcaro mantinha uma estrutura para hackear e derrubar atividades digitais.

Vorcaro costumava passear pela Europa no verão. Em 2024 e 2025, trajetos de jatinho do banqueiro apontam passagens por Riviera Francesa, Sardenha, na Itália, e Ilhas Baleares Ibiza e Maiorca, na Espanha, todas regiões conhecidas pelas praias paradisíacas e a vida noturna badalada.

Em julho do ano passado, ele foi flagrado em outro clube praiano de Saint-Tropez, o Casa Amor. Trechos do vídeo circularam pelos celulares de executivos do setor financeiro. A pergunta que todos se faziam era como Vorcaro mantinha aquele padrão de vida enquanto o banco vivia uma crise.

Àquela altura, ativos do Master estavam à venda, e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) injetava recursos na instituição para prover liquidez. De maio a outubro de 2025, a assistência financeira ao Master somou R$ 4,3 bilhões.

A reportagem identificou que o vídeo de Batista não foi produzido por inteligência artificial. Procurou a sua publicação na rede social de Batista, que é aberta, mas não o localizou. No entanto, encontrou fotos em que Batista e a modelo loira aparecem juntos nas páginas das redes sociais de ambos, postadas em diferentes datas, no mesmo verão europeu de 2022.

Procurada, a assessoria de imprensa de Vorcaro não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Celular na agenda de Vorcaro



Batista é sócio da Tdx Marketing Entertainment. Além de organizar vários eventos de Vorcaro, cuidou também do contato com modelos e influencers para as festas do Master até 2024, quando teve um desentendimento com Vorcaro e foi colocado em segundo plano.

Pessoas próximas ao banco contam que parte de suas funções, então, foi assumida por uma "sugar baby", termo para mulher que prefere relacionamento com homem mais velho provedor. Segundo pessoas próximas ao banco, seria Karolina Trainotti – a mesma que recebeu um apartamento de quase R$ 4,4 milhões em São Paulo. O imóvel foi doado a ela, em 2024, pela Super Empreendimentos, empresa investigada pela Polícia Federal.

A reportagem apurou que os números de telefone de Batista e seus sócios, bem como o de Karolina Trainotti, estão na agenda do celular de Vorcaro. Procurados pela reportagem, Batista e Karolina não responderam aos pedidos de entrevista.

Batista é conhecido no circuito de festas e festivais, como os de Tulum, no México, e Coachella, na Califórnia (EUA). Transita em pontos europeus como Riviera Francesa, litoral da Croácia e ilhas gregas.

Ele também atua muito no carnaval brasileiro. Esteve conectado ao Camarote Nº1, que se consolidou como ponto de encontro de celebridades durante os desfiles cariocas na Marquês de Sapucaí, no Rio. No ano passado, Batista e Karolina Trainotti estavam juntos, sambando animadamente, cercados de mulheres, no Café de la Musique Alma Rio, camarote financiado por Vorcaro.

Um perfil publicado em junho de 2023, em uma coluna da seção Gente, do site IG, descrevia Batista como profissional com conexões capazes de abrir portas em destinos animados de alto padrão. Ele prospectava e oferecia opções de roteiros luxuosos, incluindo reservas de hotéis e restaurantes, fretamento de jatos e iates.

No texto, destacava que seu papel era cuidar de cada detalhe para que o cliente não tivesse de se preocupar com nada, nem com os pagamentos dos diferentes serviços. "No final, ele paga apenas uma única conta, enquanto já negociei descontos e vantagens ao longo do processo", Batista afirmou ao IG na época.

Piano de cauda branco e gladiadores com bandeira do Brasil

O ponto de partida do vídeo é a chegada a uma festa noturna no superiate Mad Summer. A embarcação tem 95 metros, praticamente o comprimento de um campo de futebol oficial. Conta com 10 suítes e áreas de lazer com piscina de 12 metros no convés, jacuzzi integrada, um spa completo, sauna e salas de massagem.

Oferece ainda cinema, estúdio de dança, academia, equipamentos aquáticos, como jetskis e jetboards, além de um heliporto. Uma das marcas da decoração é um piano de cauda branco na sala principal. Na gravação, Batista percorre vários pontos do iate.

Ele foi construído para o bilionário americano do setor imobiliário Jeffrey Soffer, ao preço estimado de 250 milhões de euros, cerca de R$ 1,5 bilhão. Em 2023, foi comprado pelo também bilionário Terry Taylor, dono de uma das maiores redes de concessionárias de automóveis dos Estados Unidos, e teve seu nome mudado para CC-Summer. Está disponível para locação no Mediterrâneo e no Caribe.

Na sequência, há vários registros no Verde Beach da França, um clube premium instalado na praia de Pampelonne, a poucos minutos de Saint-Tropez. O local é conhecido pela atmosfera elitista e festiva, onde dançar em cima da mesa é prática comum.

Nas cenas gravadas, há a performance de homens fantasiados de gladiadores, carregando a bandeira do Brasil, e uma mulher segurando uma garrafa gigante de espumante, sinalizando que havia uma festa para brasileiros.

Reservas são obrigatórias nesse clube, cujos preços não são públicos. Estima-se que uma refeição com frutos do mar, para uma pessoa, fique na casa de 100 euros – ou seja, mais de R$ 600. O preço de um coquetel ou cerveja oscila de 15 a 25 euros – de R$ 90 a R$ 150.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As cenas finais do vídeo mostram novamente um convés. Quem cuida do som lá é o DJ Saint Lanvain, que toca em locais prestigiados, como os festivais de cinema e música de Cannes, França. No Brasil, foi atração em festas de alto padrão, como o Réveillon Carneiros, em Pernambuco, uma das festas mais caras do Brasil. A reportagem identificou que Lanvain segue Vorcaro numa rede social cuja página é fechada.