PF não vê motivos para investigar Moraes por mensagens com Vorcaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal trata com cautela as mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e não vê até o momento nenhum indício de conduta suspeita do magistrado.

A situação difere de como os investigadores veem as menções e eventuais transações que têm relação com o ministro Dias Toffoli.

Em fevereiro, a PF levou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um documento com informações sobre as relações de Toffoli com o Master que apontariam suspeitas de eventuais crimes financeiros.

O magistrado não é investigado pela PF, embora as apurações sobre o Master envolvam fundos que foram sócios do resort Tayayá, do qual ele e seus irmãos também eram sócios.

A reportagem confirmou que a PF encontrou no celular de Vorcaro ligações e troca de mensagens com Moraes. A existência desses diálogos foi revelada pelo jornal O Globo.

Até o momento, porém, a corporação não viu indícios nas conversas que demandem uma apuração sobre a relação de Moraes com o ex-banqueiro.

Entre os dados encontrados pela PF no celular de Vorcaro, estão ao menos nove mensagens trocadas entre o ex-banqueiro e Moraes em 17 de novembro de 2025, data da prisão de Vorcaro, como revelou O Globo.

Os horários das trocas coincidem com imagens do bloco de notas do ex-banqueiro no qual estão escritas mensagens que indicam se tratar de um processo para evitar a liquidação do Banco Master. As imagens do bloco de notas constam em documento enviado pela PF à CPI do INSS.

O diálogo entre Moraes e Vorcaro ocorreu por meio de mensagens de destruição automática. O ex-banqueiro escrevia as mensagens que queria enviar em seu bloco de notas e, depois, encaminhava ao seu remetente como uma imagem que apagava logo após ser vista (a chamada visualização única).

Nesse caso, investigadores dizem não ser possível recuperar o que foi enviado nem recebido.

Segundo o jornal O Globo, no dia 17, Vorcaro narrou a Moraes negociações para tentar salvar o Master, com o que parecem ser referências a tratativas com a financeira Fictor, cujo acordo seria anunciado na tarde daquele dia. "Estou tentando antecipar os investidores e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte", disse Vorcaro em um dos textos enviados.

O comunicado da oferta da Fictor pelo Master tinha a indicação de que o negócio teria a participação de consórcio dos Emirados Árabes, mas a identidade dos investidores nunca foi revelada.

Duas vezes, Vorcaro cobra atualizações de Moraes, sem especificar a qual assunto se refere. "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?", diz uma das mensagens, enviada às 17h26, segundo a reportagem.

Moraes nega ter recebido as mensagens e afirma, em nota, que elas foram encaminhadas a outra pessoa.

Apesar de os horários da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes coincidirem com o dos blocos de notas encontrados no celular do ex-banqueiro, a cúpula da PF diz não ser possível verificar o que foi conversado entre eles.

Um investigador diz não ser possível recuperar as fotos do bloco de notas que teriam sido enviadas pelo WhatsApp. E reitera que, até o momento, não há razão para investigar nem há menção ao ministro Moraes em relatórios da apuração.

A mesma versão é dada por Moraes. As conversas encontradas pela PF mostram laços de Moraes com Vorcaro. Em uma troca de mensagens com a sua namorada, a influenciadora Martha Graeff, o ex-banqueiro relatou um encontro que teve com Moraes em 19 de abril de 2025.

Em mensagem enviada às 17h22, o ex-banqueiro diz que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa". "Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?", perguntou a namorada.

Por volta das 17h40, Vorcaro respondeu: "Ele tá passando feriado". O ex-banqueiro foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (4/3) em nova fase da operação policial Compliance Zero.

A relação de Moraes com Vorcaro veio à tona após o jornal O Globo revelar que o Master havia contratado a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci, com a previsão de pagamento de R$ 129 milhões em três anos.