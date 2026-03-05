Vorcaro para Moraes no dia da prisão do banqueiro: ‘Conseguiu bloquear?’

Horas antes de ser preso pela primeira vez, em 17 de novembro do ano passado, o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, enviou mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo mensagens reveladas pela colunista Malu Gaspar, do jornal "O Globo".

“Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, escreveu o empresário, às 7h19m. Por volta das 22h, ele foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) tentando embarcar para Dubai em um jato particular.

Um print (captura de tela) da conversa, que consta no arquivo da Polícia Federal, revela que Moraes respondeu, mas o conteúdo é oculto - o ministro enviou três mensagens de visualização única, que são deletadas após o destinatário ver.

Outro diálogo de Vorcaro e Moraes, em 1º de outubro de 2025, aparece entre os documentos da PF. Novamente, não é possível decifrar o conteúdo, porque a dupla apagou as mensagens ou as enviou em visualização única.

Em nota, a assessoria do ministro negou os contatos: “O Ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal”.

Vorcaro e Moraes

Na conversa com a então namorada, o banqueiro relatou ter se encontrado com Alexandre de Moraes em 19 de abril do ano passado em Campos do Jordão (SP).

Vorcaro escreveu que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa". "Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?", perguntou Martha Graeff. Ela rompeu com o empresário no dia em que ele foi preso pela primeira vez.

"Ele tá passando feriado", explicou Vorcaro. Dez dias depois, em 29 de abril, a então namorada do dono do Master perguntou "quem era o primeiro cara". "Alexandre Moraes", respondeu. "Morri. Ele gostou da casa amor!?? Tá muito mais astral", afirmou a mulher.

"Sin [sic]. Falou que é bem melhor. E ele adorava apto [apartamento]", disse Vorcaro. "Falou pra te agradar. Que vergonha eu tava de pijama", completou Graeff.

