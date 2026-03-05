Vorcaro conta sobre reunião ‘até meia-noite’ na casa de Alcolumbre

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, contou sobre uma reunião “até meia-noite” na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à então namorada Martha Graeff. O parlamentar se junta à lista de personalidades políticas do Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara dos Deputados e Senado ligadas ao investigado pela Polícia Federal. Martha e Vorcaro terminaram o namoro em novembro passado, quando ele foi preso pela primeira vez.

As informações foram disponibilizadas após quebra de sigilo telefônico de Vorcaro, acessadas e divulgadas pela Globonews. Nas mensagens trocadas em agosto de 2025, Martha perguntou: “Como foi ontem????! Morrendo aqui”. “Oi vida. Foi bom. Foi até meia-noite. Terça teremos outra”, respondeu o banqueiro.

A ex-namorada do ex-banqueiro se mostrou aflita e questionou: “Ai amor do céu. Que aflição. Você fez aquilo?”. “O que?”, perguntou Vorcaro. “De aparecer sem ele saber”, disse Martha. “Sim kkk. Foi na residência oficial do senado”, respondeu Vorcaro. “WOW”, reagiu a namorada.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã de quarta-feira (4/3), dia em que era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília (DF), cuja sessão foi cancelada. Ele não foi o único alvo da Operação Compliance Zero: o cunhado dele, o pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha, Fabiano Zettel, também teve um mandado de prisão e se entregou à polícia; outros dois investigados também foram presos e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras baseadas na comercialização de títulos de crédito supostamente falsos. A apuração federal também abrange possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Apesar de não ser alvo das investigações, mensagens trocadas pelo ex-casal também expõe relações de Vorcaro com o senador Ciro Nogueira (PP), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Nas mensagens divulgadas pela PF, o banqueiro se referiu a Ciro como “um grande amigo da vida” à ex-namorada e chegou a convidá-la ao casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, ocorrido em agosto de 2024. No mês anterior, Martha perguntou a Vorcaro qual o sobrenome do Ciro e se ele era pai da Duda, ao que Vorcaro respondeu que sim. "A Carla conhece a filha [Duda]", continua Martha. "Ela vai casamento?", pergunta Vorcaro. "Eu queria que vc fosse comigo. Se vc ficar da pra ir", segue.

No fim do mesmo mês, Vorcaro diz a Martha que iria conversar com Fabíola, sua ex-mulher. "Que ótimo, amor, eu tava pensando nisso, inclusive de você falar também do casamento da filha do Ciro abertamente, pra evitar uma situação chata de antemão. Não vai ser uma conversa fácil. Boa sorte, amor. Aqui torcendo", diz a namorada. "Vou falar", responde o banqueiro.

Em fevereiro de 2025, a troca de mensagens entre o então casal registrou um encontro de Vorcaro com Hugo Motta. Conforme relatado pelo banqueiro à ex-namorada, ele jantou com Motta após o parlamentar ter sido eleito para a chefia da Casa.

"Tô aqui em Brasília trabalhando amor (sic)", afirmou o ex-banqueiro à companheira por volta das 19h30. A influenciadora tenta ligar para ele às 20h30, sem resposta. Ele explica: "Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários".

Já em abril daquele mesmo ano, Vorcaro contou para a Martha sobre um encontro com Moraes. No dia 19 daquele mês, o investigado disse que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa". "Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?", questionou a namorada. "Ele tá passando feriado", replicou Vorcaro.



Em outro trecho das mensagens trocadas entre o casal, de 10 dias depois, a influenciadora pergunta “quem era o primeiro cara”. “Alexandre Moraes", respondeu Vorcaro. "Morri. Ele gostou da casa amor!?? Tá muito mais astral", disse Martha, ao que o banqueiro respondeu: "Sin [sic]. Falou que é [sic] bem melhor. E ele adorava apto [apartamento]".

"Falou pra te agradar. Que vergonha eu tava de pijama", completou a namorada. Há também outras menções a "Alexandre" no histórico de conversa dos dois, mas não está claro sobre qual Alexandre Vorcaro se refere.

O gabinete de Davi Alcolumbre foi procurado para esclarecimentos sobre as reuniões e ainda não respondeu a reportagem. O espaço segue aberto.

Com informações de Isadora Albernaz, Augusto Tenório, Raphael Di Cunto, Carolina Linhares e Mateus Vargas/Folhapress

