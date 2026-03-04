Prisão de Vorcaro: CPI cancela sessão após nova operação da PF

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A prisão de Daniel Vorcaro, deflagrada nesta quarta-feira (4/3) pela Polícia Federal em São Paulo, levou ao cancelamento da sessão da CPI do Crime Organizado, no Senado, que ouviria o banqueiro e seu cunhado, Fabiano Zettel. As oitivas estavam previstas para as 9h.

Vorcaro foi detido na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos atribuídas a um suposto grupo criminoso. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Zettel, também alvo de mandado de prisão, ainda não foi localizado. A defesa dele obteve habeas corpus que o desobrigava de comparecer à comissão. Os advogados já haviam comunicado previamente que o empresário não participaria da sessão.

Na noite de terça-feira (3/3), o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, concedeu decisão semelhante a Vorcaro, tornando facultativa sua presença na CPI. Apesar de não ter formalizado posição junto ao colegiado, o banqueiro já havia sinalizado que pretendia comparecer apenas à audiência marcada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, prevista para o próximo dia 10.

Segunda prisão

Não é a primeira vez que Vorcaro é preso. Em novembro do ano passado, durante a fase inicial da operação, ele foi detido ao tentar embarcar em um avião particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Além dos mandados contra Vorcaro e Zettel, o STF autorizou outras duas prisões preventivas e 15 ordens de busca e apreensão. A CPI ainda não informou nova data para os depoimentos.

