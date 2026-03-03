Nikolas faz vídeo sobre voos em jatinho de Vorcaro: 'Qual é o problema?'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu às críticas por ter viajado em um jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro e gravou vídeo em tom irônico para as redes sociais. "Ganhei a credibilidade das pessoas, podem continuar a falar mal sobre mim. Tentem na próxima", disse o parlamentar.

Conforme revelado pelo jornal O Globo, o parlamentar viajou em um jatinho de Vorcaro em 2022, durante a campanha pela reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A aeronave do banqueiro levou Nikolas e o pastor Guilherme Batista na caravana “Juventude pelo Brasil”, que teve foco em mobilizar eleitores em regiões onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno.

Vídeo de Nikolas

No vídeo, o deputado afirmou ser vítima de uma “narrativa”. Antes, ele havia divulgado nota em que dizia não ter “conhecimento sobre quem era o proprietário do avião”.

“A narrativa de agora é que eu sou responsável por um ato futuro de alguém (...) Naquele momento, não tinha por que eu simplesmente chegar e investigar quem estava pagando [a viagem]. Ele [Vorcaro] não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, empresas, eventos…”, argumentou.

Para Nikolas, a revelação das viagens no jatinho de Vorcaro é uma tentativa de “esconder” a reprovação do presidente Lula.

“Qual é o problema do que eu fiz? É algum crime?”, questionou. “Muito obrigado por mais essa oportunidade. (...) Vocês não vão conseguir. Aceitem. Eu não sou corrupto e vagabundo igual a vocês”.

No vídeo, ele ainda cita o envolvimento de outras personalidades com o Banco Master - como a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que assinou contrato de R$ 129 milhões com o banco, e Dias Toffoli, que viajou junto com advogado de Vorcaro para a final da Libertadores em 2025.

