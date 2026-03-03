Nikolas usou jatinho de Vorcaro na campanha de Bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou, no segundo turno das eleições de 2022, um jato vinculado ao empresário Daniel Vorcaro, então CEO do Banco Master, para cumprir agenda de campanha em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A aeronave foi empregada em deslocamentos por ao menos nove estados e pelo Distrito Federal ao longo de dez dias, entre 20 e 28 de outubro, durante a caravana “Juventude pelo Brasil”. As informações são do jornal O Globo.

A iniciativa foi conduzida por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, com foco em mobilizar eleitores em regiões onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno. A estratégia buscava reduzir a vantagem do petista na reta final da disputa.

Registros divulgados nas redes sociais mostram o parlamentar diante do Embraer 505 Phenom 300 ao lado de Batista, da esposa do pastor, Mariel, e da influenciadora cristã Jey Reis, que publicou a imagem. Em uma das postagens, a influencer celebrou a passagem pelas capitais do Nordeste e classificou a experiência como “missão cumprida”.

O jato, com capacidade para até dez passageiros, voou para todas as capitais nordestinas, além de Brasília e cidades do Vale do Jequitinhonha e do Triângulo Mineiro. Dados obtidos por meio de sinais de transponder indicam que os trajetos coincidem com as datas e os locais das agendas públicas da caravana e de outros compromissos de campanha pró-Bolsonaro, inclusive eventos com a presença do então presidente.

“MISSÃO CUMPRIDA!! Em cinco dias rodamos todas as capitais do Nordeste com lotação máxima em todos os lugares!!! A oportunidade de viver isso com esse mega time, pregar e mostrar amor pelo nosso país foi inesquecível!!! AMAMOS JESUS E AMAMOS O BRASIL!!”, escreveu a influencer em suas redes sociais.



Rotas

As informações sobre as rotas foram confirmadas por meio do monitoramento de sinais captados por sistemas independentes de rastreamento. Embora plataformas como FlightAware e Flightradar24 apresentem bloqueio a pedido dos proprietários, prática comum em aeronaves privadas, registros de tecnologia ADS-B, disponível em modelos mais recentes, permitiram identificar parte dos deslocamentos.

Destinos

Em 21 de outubro, por exemplo, o jato estava em Salvador, onde Nikolas e o pastor cumpriram agenda na véspera. No mesmo dia, a aeronave seguiu para Aracaju (SE), destino de novo encontro com apoiadores. Nos dias seguintes, o Phenom 300 passou por Maceió (AL), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Teresina (PI), São Luís (MA) e Imperatriz (MA), cidades que também integraram o roteiro da caravana.

Na reta final do segundo turno, o avião acompanhou compromissos fora do Nordeste. Em 27 de outubro, partiu de Congonhas, em São Paulo, com destino a Uberlândia (MG), onde Nikolas e Guilherme participaram de evento com Bolsonaro e o governador Romeu Zema (Novo). Na mesma data, o deputado esteve em Araçuaí e Almenara, no Vale do Jequitinhonha, região em que Lula havia alcançado quase 70% dos votos no primeiro turno e registrado elevada abstenção.

No dia 28, o jato foi detectado novamente sobrevoando o Vale do Jequitinhonha e, em seguida, pousou em São Paulo, onde os dois participaram de entrevista no programa Pânico, da Jovem Pan News. Horas depois, Guilherme Batista marcou presença em ato evangélico pró-Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). A aeronave voltou a aparecer na capital federal na manhã seguinte, antes de regressar a Congonhas.

No papel, a proprietária do avião é a Prime You, empresa que detinha outras aeronaves e bens utilizados por Vorcaro, como sua residência em Brasília. À época, o empresário era sócio da companhia ao lado de Maurício Quadrado. A sociedade foi encerrada em setembro de 2025, dois meses antes da liquidação do Banco Master. Até 2023, o empresário Nelson Tanure, investigado pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de participação societária oculta no banco, também integrava a Prime You.

Procurado, Nikolas confirmou ter utilizado o Embraer 505 Phenom 300, mas afirmou que desconhecia a identidade do proprietário da aeronave. Segundo o deputado, a viagem ocorreu a convite do pastor Guilherme Batista e não houve participação sua na organização logística nem questionamento sobre o custeio dos voos.

“Eu nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou o Master”, declarou. Em nota, acrescentou que, à época, não havia informações públicas que indicassem qualquer irregularidade envolvendo o empresário e que sua presença se deu exclusivamente para cumprimento de agenda política.

Como os compromissos não integravam a agenda oficial da campanha de Bolsonaro, o uso da aeronave não precisaria ser declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A defesa de Vorcaro afirmou que o avião “não pertence ao banqueiro”, embora ele figurasse como sócio da empresa proprietária no período. Já a Prime You informou que os trajetos correspondem a voos fretados dentro dos padrões do mercado de táxi aéreo. A empresa declarou, contudo, que não poderia divulgar detalhes sobre contratação ou pagamento em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e de normas do setor.

A assessoria do pastor Guilherme Batista não retornou aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria.