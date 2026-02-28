Nikolas após protestos por vídeo em Ubá: ‘Patéticos, ingratos’

Após ser criticado por moradores de Ubá (MG), cidade na Zona da Mata afetada por fortes chuvas, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu e chamou os críticos de “patéticos” e “ingratos”.

Moradores gravaram o parlamentar e afirmaram que ele estaria interrompendo a limpeza do local para fazer uma gravação. “O trânsito está todo fechado ali por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, disse um homem em vídeo que viralizou nas redes sociais.

Nikolas responde

Em resposta, o parlamentar resgatou um vídeo em que o presidente Lula (PT) posava para fotos no Rio Grande do Sul em 2024, quando o estado foi atingido por graves enchentes. “Quando isso aconteceu, nenhum petista ingrato veio reclamar e fazer videozinho, né? Hahahaha, patéticos”, escreveu Nikolas, em post no X (antigo Twitter).

Depois, em transmissão ao vivo no Instagram, o deputado voltou a devolver as provocações: “Quando foi o Lula lá no Rio Grande do Sul fazendo pose para tirar foto, eu não vi essa galerinha que me gravou lá em Ubá falando que ele atrapalhou”.

Ele ainda afirmou que não parou o trânsito. “A gente estava ali para colher demandas. Eu não gravei vídeo nenhum naquele momento. Petista já é uma praga, agora petista ingrato…”.

