Pacheco acompanha Lula em visita à Zona da Mata neste sábado (28/2)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na visita a Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata, região de Minas Gerais que sofre com fortes chuvas.

Conforme o colunista do Estado de Minas Orion Teixeira revelou com exclusividade, Pacheco confidenciou a Lula que irá se filiar ao MDB para ser pré-candidato ao governo do estado. No PSD, o parlamentar foi preterido pelo vice-governador Mateus Simões, com a pré-candidatura já anunciada.

O presidente sempre tratou o parlamentar como nome prioritário para o pleito estadual, apesar de diversas negativas públicas de Pacheco. Será a primeira vez que a dupla aparece publicamente desde setembro de 2025, quando estiveram em Belo Horizonte para o lançamento do programa “Gás do Povo”, do governo federal.

Chuvas na Zona da Mata

A visita será uma demonstração de solidariedade de Lula à calamidade pública na Zona da Mata. A região contabiliza 69 mortos - 63 em Juiz de Fora e 6 em Ubá -, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, devido a fortes chuvas.

Outras lideranças políticas, como o governador Romeu Zema (Novo), o vice Mateus Simões (PSD) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passaram pela região atingida nos últimos dias. Os opositores reforçaram críticas a Lula, inclusive pela demora na visita à Zona da Mata.

