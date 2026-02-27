Nikolas minimiza agendas com Simões: 'Não quer dizer que estou apoiando'

Apesar de ter trocado afagos publicamente com o vice-governador Mateus Simões (PSD) diversas vezes nos últimos dias, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou que as ações signifiquem apoio à pré-candidatura do pessedista ao governo de Minas Gerais.

Nikolas e Simões apareceram lado a lado em quatro datas no período de seis dias. Eles cumpriram agendas no interior do estado com anúncios de investimentos do governo estadual. Depois, em Belo Horizonte, tiveram reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre a absolvição de um réu de 35 anos por estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos. A decisão foi revertida após pressão popular.

Nos encontros, a dupla trocou elogios. Pré-candidato ao governo, o vice-governador tenta conquistar o apoio do deputado - e de todo o campo bolsonarista - à sua chapa, mas o cenário ainda parece indefinido.

Nikolas nega apoio a Simões

Em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (27/2), Nikolas destacou que as aparições não significam apoio à pré-candidatura de Simões.

“Ano passado eu fiz diversos compromissos para entregar emendas junto com o governo do estado. Não quer dizer que estou apoiando ele [Simões] para o governo [nas eleições]. Eu literalmente só estou fazendo meu trabalho como deputado federal”, disse.

Por outro lado, o parlamentar deixou elogios ao vice. “É um cara que até então tem entregue, tem sido bom nas suas colocações. Enfim, mas não são questões eleitorais. Só quero deixar isso bem claro”.

