Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Nikolas minimiza agendas com Simões: 'Não quer dizer que estou apoiando'

Deputado e vice-governador apareceram lado a lado em quatro datas no período de seis dias

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
27/02/2026 20:49

compartilhe

SIGA
x
Mateus Simões e Nikolas Ferreira
Simões sonha em contar com apoio de Nikolas e do PL à sua candidatura crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Apesar de ter trocado afagos publicamente com o vice-governador Mateus Simões (PSD) diversas vezes nos últimos dias, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou que as ações signifiquem apoio à pré-candidatura do pessedista ao governo de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nikolas e Simões apareceram lado a lado em quatro datas no período de seis dias. Eles cumpriram agendas no interior do estado com anúncios de investimentos do governo estadual. Depois, em Belo Horizonte, tiveram reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre a absolvição de um réu de 35 anos por estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos. A decisão foi revertida após pressão popular.

Nos encontros, a dupla trocou elogios. Pré-candidato ao governo, o vice-governador tenta conquistar o apoio do deputado - e de todo o campo bolsonarista - à sua chapa, mas o cenário ainda parece indefinido.

Leia Mais

Nikolas nega apoio a Simões

Em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (27/2), Nikolas destacou que as aparições não significam apoio à pré-candidatura de Simões.

“Ano passado eu fiz diversos compromissos para entregar emendas junto com o governo do estado. Não quer dizer que estou apoiando ele [Simões] para o governo [nas eleições]. Eu literalmente só estou fazendo meu trabalho como deputado federal”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, o parlamentar deixou elogios ao vice. “É um cara que até então tem entregue, tem sido bom nas suas colocações. Enfim, mas não são questões eleitorais. Só quero deixar isso bem claro”.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 mateus-simoes nikolas nikolas-ferreira simoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay