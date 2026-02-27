Assine
CHUVAS

Lula critica Zema após caos na Zona da Mata: 'Colocamos R$ 3,5 bi em Minas'

Segundo o presidente, esse recurso poderia evitar desastres como o ocorrido nesta semana na Zona da Mata mineira

Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
27/02/2026 18:26

Presidente Lula (PT) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)
Presidente Lula (PT) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) crédito: Evaristo Sa / AFP e Gil Leonardi/Imprensa MG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (27/2), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por não utilizar os R$ 3,5 bilhões disponibilizados pelo governo federal ao Estado.

“Nós colocamos R$ 3,5 bilhões para Minas Gerais. O que o governador tinha de fazer?”, perguntou Lula. “Apresentar um projeto e a documentação para que as obras fossem contratadas”, respondeu Jader Filho, ministro das Cidades, ao acrescentar que a gestão liderada por Zema não apresentou nenhum projeto.

Os questionamentos do presidente da República ocorreram durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Zema reduziu orçamento

Os gastos da gestão Zema com infraestrutura voltada ao enfrentamento de danos provocados por chuvas em Minas Gerais caíram 96% entre 2023 e 2025, passando de R$ 134,8 milhões para R$ 5,8 milhões, conforme dados do Portal da Transparência estadual.

O estado vive uma tragédia desde a madrugada de segunda-feira (23/2), quando temporais atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, resultando em mais de 60 mortes.

Além de Lula e do ministro das Cidades, o evento em Brasília contou com as participações do presidente da Caixa, Carlos Vieira, do titular das Comunicações, Sidônio Palmeira, e de Márcio Macêdo, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

