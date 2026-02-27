Paraná Pesquisas aponta que Flávio Bolsonaro venceria Lula no 2º turno

A candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República continua ganhando corpo. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27/2) pela Paraná Pesquisas aponta que, pela primeira vez desde que seu nome consta na consulta, o senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato ganharia de Lula (PT) em um eventual segundo turno.

Conforme a pesquisa mais recente, Flávio Bolsonaro tem 44,4% das intenções de voto no segundo turno, contra 43,8% de Lula. Na pesquisa de janeiro prevendo este mesmo embate, Lula estava na frente, com 44,8%, contra 42,2% de Flávio.

Já sobre o primeiro turno das eleições presidenciais, a pesquisa estimulada (que define os possíveis candidatos) aponta que Lula está na frente, com 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro está na segunda posição, com 35,3%.





Na sequência vêm os demais pré-candidatos: Ratinho Júnior (PSD), com 7,6%; Romeu Zema (Novo), com 3,8%; Renan Santos (Missão), com 1,5%; e Aldo Rebelo (DC), com 0,5%. Os eleitores consultados que não sabem ou não opinaram somam 5%, enquanto os votos brancos ou nulos são 6,7%.



Na pesquisa de primeiro turno espontânea (sem propor candidatos) Lula também lidera, com 26% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 14,8%.

Na sequência estão: Jair Bolsonaro (PL), com 5,8%; Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 1,3%; Ratinho Júnior, com 0,9%; Ciro Gomes (PDT), com 0,5%; Renan Santos, com 0,5%; Romeu Zema, com 0,3%; e Ronaldo Caiado (PSD), com 0,3%.

Mas, na pesquisa espontânea, o número de indecisos é grande. Os eleitores consultados que não sabem ou não informaram a intenção de voto somam 42,6%, enquanto os votos nulos ou brancos totalizam 6,1%.



De acordo com a Paraná Pesquisas, a coleta de dados foi realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro em todo o território nacional por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A amostragem total foi de 2.080 eleitores, com margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais.



