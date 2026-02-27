Assine
Haddad afirma que ainda não decidiu se vai concorrer ao Governo de SP

No entanto, interlocutores do ministro da Fazenda e de Lula garantem que as tratativas para que Haddad dispute o cargo estão avançadas

PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
27/02/2026 09:50

Em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou em Los Angeles, nos EUA, uma política nacional de data centers que prevê a desoneração de investimentos no setor
De acordo com Fernando Haddad, conversas com Lula sobre sua candidatura ao Governo de São Paulo ainda não foram conclusivas crédito: Getty Images

Os rumores de que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, iria finalmente anunciar que concorreria para o Governo de São Paulo nas Eleições de 2026 eram grandes na noite desta quinta-feira (26/2), mas não se concretizaram.

A expectativa era que a confirmação fosse oficializada ontem, em um jantar com Lula em Brasília, após a viagem de uma comitiva brasileira à Ásia da qual participaram o presidente e Haddad.

“Antes da viagem, nós tivemos duas conversas sobre o tema, não conclusivas. E vamos, possivelmente, ter outras conversas”, afirmou Haddad na noite de ontem em Brasília. E completou: "Não vou cometer a deselegância de antecipar uma conversa que eu vou ter com ele".

Apesar disso, interlocutores de Haddad e de Lula garantem que as tratativas para a candidatura do ministro da Fazenda para o Governo de São Paulo estão bem encaminhadas.

 

Na avaliação do Partido dos Trabalhadores (PT), a presença de Haddad no pleito do maior colégio eleitoral do Brasil contribuiria para o desempenho de Lula na disputa pela reeleição à Presidência da República.

