Haddad afirma que ainda não decidiu se vai concorrer ao Governo de SP

Os rumores de que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, iria finalmente anunciar que concorreria para o Governo de São Paulo nas Eleições de 2026 eram grandes na noite desta quinta-feira (26/2), mas não se concretizaram.

A expectativa era que a confirmação fosse oficializada ontem, em um jantar com Lula em Brasília, após a viagem de uma comitiva brasileira à Ásia da qual participaram o presidente e Haddad.

“Antes da viagem, nós tivemos duas conversas sobre o tema, não conclusivas. E vamos, possivelmente, ter outras conversas”, afirmou Haddad na noite de ontem em Brasília. E completou: "Não vou cometer a deselegância de antecipar uma conversa que eu vou ter com ele".

Apesar disso, interlocutores de Haddad e de Lula garantem que as tratativas para a candidatura do ministro da Fazenda para o Governo de São Paulo estão bem encaminhadas.

Na avaliação do Partido dos Trabalhadores (PT), a presença de Haddad no pleito do maior colégio eleitoral do Brasil contribuiria para o desempenho de Lula na disputa pela reeleição à Presidência da República.