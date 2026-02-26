Pacheco diz a Lula que será candidato pelo MDB
Além do MDB, Pacheco deverá atrair ainda o União Brasil e o PP, partidos que estão federados
Em reunião com o presidente Lula, nesta quinta (26), o senador Rodrigo Pacheco informou sua filiação ao MDB, partido pelo qual será candidato a governador nas eleições deste ano. Pacheco ainda está filiado ao PSD, partido que o traiu ao filiar o rival e pré-candidato a governador Mateus Simões (atual vice-governador). O MDB tem, hoje, como pré-candidato a governador, o ex-vereador Gabriel Azevedo.
A decisão põe fim à novela que se estende desde o ano passado, quando Pacheco, insatisfeito por ter sido preterido à indicação ao STF, disse que encerraria a vida pública. Seu principal aliado, o presidente Lula nunca aceitou a decisão e dizia que não desistiria de Pacheco.
Pacheco no MDB
O senador será candidato a governador e comandará o palanque de reeleição de Lula em Minas. Além do MDB, Pacheco deverá atrair ainda o União Brasil e o PP, partidos que estão federados. Junto de Pacheco, irão se filiar ao MDB vários deputados federais e estaduais do PSD, além de dezenas de prefeitos.
Pacheco será o principal adversário de Mateus Simões nas eleições deste ano, que ainda tem no páreo o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PDT), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), o professor Túlio Lopes (PCB) e Maria Consolação (PSOL).