Silveira sinaliza desistência de candidatura e facilita palanque de Pacheco em Minas
O ministro de Minas e Energia pode recuar da intenção de disputar a eleição de outubro e assumir a coordenação da campanha de reeleição de Lula
compartilheSIGA
O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) tem emitido sinais nos bastidores de que vai desistir de se candidatar nas eleições deste ano e se engajar na campanha pela reeleição de Lula. Até o início do mês, ele indicava intenção de se lançar ao Senado ou ao governo de Minas Gerais. A mudança de posição facilita a montagem de palanque do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nome preferido do presidente para o governo do estado, que negocia as outras vagas na chapa com partidos de centro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Também filiado ao PSD, Silveira recebeu acenos de Lula de que pode coordenar sua campanha e, por isso, pensa em se retirar do pleito. Políticos mineiros também apontam que o ministro, que foi suplente de senador, possui potencial eleitoral limitado e teria dificuldades para vencer uma disputa majoritária. Ele se colocava como uma alternativa a Pacheco, mas o senador indica disposição de concorrer ao governo.
Para confirmar a candidatura, Pacheco busca resolver sua questão partidária. Ele tem conversado com o MDB e o União Brasil. Aliados políticos dele também têm buscado o PSB para conversar sobre filiação. No caso de um sinal positivo a Lula, o senador vai exigir ser o “dono do palanque”, ou seja, escolher os demais ocupantes da chapa. Para o PT, a única exigência é ter a prefeita de Contagem, Marília Campos (PPT), como candidata ao Senado, mesmo que ela fique fora da chapa do senador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Embora sejam do mesmo estado e filiados ao mesmo partido, Silveira e Pacheco já tiveram estranhamentos na relação política. Os dois mineiros já disputaram espaço político e indicações de agências reguladoras. Até tempos atrás, rumores de que Pacheco poderia substituir Silveira na pasta de Minas e Energia também contribuíram para o distanciamento entre eles.