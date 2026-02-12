Assine
ELEIÇÕES 2026

Lula insiste para Pacheco ser candidato em Minas

Presidente reforça convite para que senador lidere palanque em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país

12/02/2026 18:42

Pacheco com Lula em 2025: o presidente agendou encontro com o senador para uma última tentativa de convencê-lo a entrar na disputa mineira
Lula e Rodrigo Pacheco durante encontro em Brasília crédito: DOUGLAS MAGNO/AFP – 5/9/25

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se reuniu, nessa quarta-feira (11/2), com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e voltou a pedir que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais, onde o petista ainda busca construir um palanque forte para impulsionar sua reeleição.

O senador, porém, manteve sua resistência e indicou a Lula outros possíveis candidatos do campo no estado. Pacheco respondeu que pretende encerrar sua carreira política e que só iria concorrer se não houvesse alternativa - o que não é o caso na sua avaliação.

Para aliados de Pacheco, a decisão de ser candidato está sendo amadurecida. Um dos entraves para isso, a busca de um novo partido, foi superado com o acerto de filiação ao União Brasil, como mostrou a Folha. Ainda persistem, contudo, questões sobre como viabilizar a candidatura do senador.

Entre os nomes alternativos discutidos entre Lula e Pacheco para concorrer ao governo mineiro estão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD); o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT); a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT); o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB); a reitora da UFMG, Sandra Goulart; o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares; e o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia.

Enquanto Lula insiste em Pacheco, o PT já vinha testando esses e outros nomes diante da indefinição do cenário no estado, considerado crucial na eleição nacional por ter o segundo maior colégio eleitoral. O plano B inclui ainda o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB).

Após o encontro entre Lula e Pacheco, que ocorreu à tarde, cresceu a pressão sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master, após a revelação de mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, em que ambos discutem pagamentos para a empresa Maridt, que tem o magistrado entre seus sócios.

No ano passado, Pacheco foi preterido por Lula para uma vaga no STF - o petista preferiu indicar o ex-advogado-geral da União, Jorge Messias, contrariando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A crise no STF levantou a hipótese, principalmente entre bolsonaristas, de que um eventual afastamento de Toffoli abra espaço para uma nova indicação de Lula à Corte, que naturalmente seria Pacheco.

Interlocutores do senador afirmam que ele leva em conta neste momento apenas a eleição de outubro, já que essa é a prioridade de Lula, enquanto os desdobramentos no STF correm em paralelo e podem levar mais tempo.

Pacheco deve se filiar ao União Brasil, embora tenha mantido conversas também com o MDB. A filiação foi intermediada por Alcolumbre, de quem ele é próximo, e afasta ainda mais o União Brasil do apoio à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - principal adversário de Lula.

O deputado federal Rodrigo de Castro, aliado de Pacheco, assumiu a presidência do diretório estadual do partido para pavimentar a migração do senador.

Com as mudanças, o União Brasil e a federação União Progressista, que inclui o PP, desembarcam da candidatura do vice-governador Mateus Simões (PSD), que assumirá o governo em abril após a renúncia de Romeu Zema (Novo) e concorrerá à reeleição. Simões é adversário de Pacheco, e sua filiação ao PSD forçou a saída do senador do partido. Zema, por sua vez, deve concorrer ao Palácio do Planalto com o apoio do seu vice-governador.

Petistas vislumbram uma chapa forte para Pacheco, tendo Kalil e Marília como candidatos ao Senado. Lula fala, nos bastidores, que pretende contar com o senador para um projeto político amplo. Ele propõe a montagem de um palanque que dê segurança para que Pacheco assuma o desafio.

Lula e seus aliados avaliam que a eleição presidencial de 2026 será acirrada. Ter candidatos fortes a governador fazendo campanha pelo petista seria importante para ele não perder votos que teve nos estados em 2022. Naquele ano, Lula obteve 50,2% dos votos mineiros.

