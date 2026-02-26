MDB contesta filiação e candidatura de Pacheco ao governo de Minas

A divulgação da informação pelo colunista do Estado de Minas Orion Teixeira de que o senador Rodrigo Pacheco (PSD) disse ao presidente Lula (PT) que será candidato ao governo de Minas pelo MDB causou reação imediata de lideranças emedebistas, partido que tem o ex-vereador Gabriel Azevedo como pré-candidato.

O próprio Gabriel classificou a notícia como boataria do PT e que não procede a candidatura do senador. Gabriel, inclusive, usou as redes sociais para repercutir uma mensagem que recebeu do senador. “Amigo, nenhuma declaração dei sobre candidatura, tampouco sobre o MDB”, diz o texto enviado por Pacheco no WhatsApp.

O senador ainda relatou ter entrado em contato com os presidentes nacional e estadual da legenda, os deputados federais Baleia Rossi e Newton Cardoso Jr., respectivamente. Segundo Gabriel, foi o próprio Pacheco quem pediu que a mensagem fosse divulgada.

Troca de mensagens entre Rodrigo Pacheco e Gabriel Azevedo Reprodução/Gabriel Azevedo

Pacheco, entretanto, não negou na mensagem que teria informado Lula sobre sua intenção de disputar o Executivo mineiro, como informou o colunista Orion Teixeira.

“Estou em Viçosa, na nossa pré-campanha de governador de Minas Gerais pelo MDB, recebendo o apoio do prefeito Ângelo Chequer, do União Brasil”, completou Gabriel, indicando aproximação com a federação União-PP.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, chegou a ligar para Newton Cardoso Jr., para discutir a aliança em favor de Pacheco. O emedebista contestou a proposta e reafirmou o nome de Gabriel como cabeça de chapa.