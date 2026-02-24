Tadeuzinho oficializa candidatura ao TCE com apoio unânime

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, registrou, nesta terça-feira (24/2), candidatura para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

A oficialização da entrada na disputa veio na data limite para o registro de candidatos, e Tadeuzinho será o único no pleito. Em nota, o deputado relatou que recebeu “apoio unânime dos colegas”.

“Sigo o compromisso como presidente desta Casa e, se confirmado, manterei o trabalho responsável que sempre me norteou no serviço público”, afirmou.

O presidente da ALMG tem boa circulação em todo o espectro político mineiro. Conciliador, foi elogiado publicamente por lideranças de diversos posicionamentos nos últimos meses e até cotado para disputar o governo do estado.

Solução de crise

A construção do consenso em torno do nome de Tadeuzinho surgiu como uma saída negociada após semanas de tensão nos bastidores do Legislativo mineiro. Ao todo, sete deputados chegaram a se colocar como candidatos à vaga, incluindo Ulysses Gomes (PT), Ione Pinheiro (União), Tito Torres (PSD), Sargento Rodrigues (PL), Wilson Batista (PSD), Thiago Cotta (PDT) e Adalclever Lopes (PSD).

A multiplicidade de candidaturas passou a interferir diretamente na dinâmica da Assembleia, com reflexos no funcionamento dos trabalhos legislativos nas semanas que antecederam o carnaval. Cada parlamentar só pode assinar dois pedidos de candidatura, o que acabou criando embaraços e recusas consideradas difíceis de serem administradas. Houve, inclusive, acusações de tentativa de compra de votos, como noticiou o Estado de Minas.

