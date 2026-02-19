Candidatura de Tadeu livra Assembleia de crise

A candidatura única do presidente da Assembleia,Tadeu Leite ao Tribunal de Contas (TCE) poderá livrar a Casa (ou apenas adiar) de uma crise interna e até com risco de escândalo. A disposição de Tadeu foi antecipada para a segunda vaga (existe uma terceira) para pacificar sete deputados que a estavam disputando ferozmente.

Com a retirada dessas candidaturas, irão apoiar o nome do presidente da Assembleia, adiando a disputa entre eles para a terceira vaga no final deste ano. A confirmação dessa articulação ocorrerá no próximo dia 24, quando se encerra o prazo de inscrições. Até o momento, três dos sete deputados pretendentes já assinaram o ofício de renúncia em favor de Tadeu, entre eles Ulysses Gomes (PT) e Ione Pinheiro (União).



A briga estava tomando conta da Casa, dificultando a convivência e o funcionamento dos trabalhos legislativos. Pelos corredores, fala-se até em caso de compra de votos. Ninguém assume a denúncia, mas fazem piadas do tipo que quem pagou quer o dinheiro de volta e quem não recebeu estaria cobrando.

A dita compra seria feita por promessas de ajuda nas campanhas eleitorais de reeleição de deputados deste ano, avaliadas como de alto custo. Dizem ainda que a fonte dos tais recursos seria de mineradoras, que passaram a ter interesse e enxergar a Corte de Contas como espaço de poder. O TCE não tem poderes para fiscalizar mineradoras, mas a atuação de órgãos públicos em licenciamentos ambientais.



Além da crise interna, Tadeu foi aconselhado a antecipar sua candidatura para a segunda vaga, já que o contexto político deve ser alterado até o final do ano, quando a 3ª vaga será disputada. Será o momento de deputados reeleitos, outros derrotados, portanto, com os humores alterados. Se confirmada a operação política e eventual eleição de Tadeu, sua nomeação deverá ficar para o final do ano de modo que tenha influência política para pacificar a disputa interna na busca de candidatura única.



O acirramento da disputa entre eles tem relação com as últimas vagas da cota da Assembleia para o TCE. A próxima somente aconteceria daqui a 12 anos, com a aposentadoria do conselheiro Alencar Silveira, ex-deputado que conquistou a primeira das três vagas no final do ano passado. O cargo de conselheiro é vitalício (até os 75 anos) e tem vencimentos de cerca de R$ 44 mil.

A eventual eleição de Tadeu impactará a sucessão estadual, já que ele deixa de ser pré-candidato pelo MDB, mas não o impedirá de, antes da posse no TCE, apoiar candidato a governador e a presidente,





Erro de Lula e do rival

O erro de Lula, ou de seu marqueteiro e ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, foi assistir presencialmente ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que entrou pela polarização política. Haverá muita dor de cabeça, mas não será um carnaval que irá comprometer o desempenho eleitoral. O episódio confirma o que o próprio Lula adiantou sobre a campanha deste ano, que será uma guerra, com fortes emoções. Se a oposição tentar impugnar a futura candidatura dele, alguém do outro lado fará o mesmo contra o rival Flávio Bolsonaro. No mesmo dia do desfile real, ele postou um desfile virtual de escola de samba, feito por IA, com graves denúncias contra Lula e usando narrativas fake. Pau de dá em Chico, também bate em Francisco, seja no mundo real ou virtual.







As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.