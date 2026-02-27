Assine
overlay
Início Política
'DEPUTADO INFLUENCER'

Gentili sobre Nikolas: ‘Só puxa saco dos Bolsonaro e vídeo pra ganhar like’

Parlamentar foi criticado por moradores de Ubá por gravação de vídeo em meio ao caos após chuvas na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
27/02/2026 17:49 - atualizado em 27/02/2026 17:51

compartilhe

SIGA
x
Danilo Gentili e Nikolas Ferreira
Humorista Danilo Gentili alfinetou o deputado Nikolas Ferreira crédito: Reprodução/Instagram e Leandro Couri/EM/D.A.Press.

O comediante Danilo Gentili criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta sexta-feira (27/2). Em post no X (antigo Twitter), o apresentador reagiu a uma notícia sobre moradores de Ubá, na Zona da Mata, que protestaram contra o parlamentar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nikolas esteve na cidade, atingida por fortes chuvas nos últimos dias, e gravou vídeos para as redes sociais. Moradores flagraram o deputado e disseram que ele parou o trânsito e interrompeu integrantes do Exército e da Guarda Municipal para fazer uma gravação.

“Está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, afirmou um morador.

Danilo Gentili republicou a notícia sobre as críticas dos moradores e disparou: “Nikolas é deputado influencer. Nada fez nada para resolver alguma coisa até agora. Só sabe puxar saco do clã Bolsonaro e fazer vídeo pra ganhar like”.

Leia Mais

Nikolas na Zona da Mata

De helicóptero, o parlamentar sobrevoou as regiões afetadas pelas chuvas. Ao chegar em Juiz de Fora, cidade mais atingida, conversou com moradores e criticou a prefeita, Margarida Salomão (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não estou pegando no pé, não estou falando porque é PT, mas a insatisfação com a prefeitura é geral. De indisposição, de não envolvimento”, comentou.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro nikolas-ferreira uba zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay