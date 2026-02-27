Gentili sobre Nikolas: ‘Só puxa saco dos Bolsonaro e vídeo pra ganhar like’
Parlamentar foi criticado por moradores de Ubá por gravação de vídeo em meio ao caos após chuvas na Zona da Mata
compartilheSIGA
O comediante Danilo Gentili criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta sexta-feira (27/2). Em post no X (antigo Twitter), o apresentador reagiu a uma notícia sobre moradores de Ubá, na Zona da Mata, que protestaram contra o parlamentar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nikolas esteve na cidade, atingida por fortes chuvas nos últimos dias, e gravou vídeos para as redes sociais. Moradores flagraram o deputado e disseram que ele parou o trânsito e interrompeu integrantes do Exército e da Guarda Municipal para fazer uma gravação.
“Está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, afirmou um morador.
Danilo Gentili republicou a notícia sobre as críticas dos moradores e disparou: “Nikolas é deputado influencer. Nada fez nada para resolver alguma coisa até agora. Só sabe puxar saco do clã Bolsonaro e fazer vídeo pra ganhar like”.
Leia Mais
Nikolas na Zona da Mata
De helicóptero, o parlamentar sobrevoou as regiões afetadas pelas chuvas. Ao chegar em Juiz de Fora, cidade mais atingida, conversou com moradores e criticou a prefeita, Margarida Salomão (PT).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Não estou pegando no pé, não estou falando porque é PT, mas a insatisfação com a prefeitura é geral. De indisposição, de não envolvimento”, comentou.