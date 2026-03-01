Nikolas participa de ato contra Lula, Moraes e STF, em BH
Deputado participa de manifestação "Acorda, Brasil", critica presidente e ministros do STF e segue para ato na avenida Paulista, em São Paulo
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou à Praça da Liberdade, em Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), por volta das 11h deste domingo (1°/3). O parlamentar participa de manifestação contra o presidente Lula (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.
O movimento chamado de “Acorda, Brasil” foi puxado por Nikolas e levará manifestantes por diversas cidades do país. Após discursar em BH, o deputado mineiro viaja para São Paulo, onde haverá protesto na avenida Paulista a partir das 14h.
Na chegada à Praça da Liberdade, Nikolas foi ovacionado por apoiadores e, parando para tirar fotos, demorou a chegar ao trio elétrico.