Nikolas participa de ato contra Lula, Moraes e STF, em BH

Deputado participa de manifestação "Acorda, Brasil", critica presidente e ministros do STF e segue para ato na avenida Paulista, em São Paulo

Andrei Megre
Andrei Megre
01/03/2026 11:40 - atualizado em 01/03/2026 11:42

Na chegada à Praça da Liberdade, Nikolas foi ovacionado por apoiadores
Na chegada à Praça da Liberdade, Nikolas foi ovacionado por apoiadores crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou à Praça da Liberdade, em Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), por volta das 11h deste domingo (1°/3). O parlamentar participa de manifestação contra o presidente Lula (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

O movimento chamado de “Acorda, Brasil” foi puxado por Nikolas e levará manifestantes por diversas cidades do país. Após discursar em BH, o deputado mineiro viaja para São Paulo, onde haverá protesto na avenida Paulista a partir das 14h. 

Na chegada à Praça da Liberdade, Nikolas foi ovacionado por apoiadores e, parando para tirar fotos, demorou a chegar ao trio elétrico.

