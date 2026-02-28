Duda manda recado para Nikolas e Zema: 'tragédia não é palco político'

A deputada federal Duda Salabert (PDT) criticou neste sábado (28/2) as visitas do colega de Câmara Nikolas Ferreira (PL) e do governador Romeu Zema (Novo) às cidades da Zona da Mata mineira que mais sofreram consequências das chuvas que castigaram aquela região.





Em sua conta no X, Duda fez uma postagem intitulada “Tragédia não é palco político!”, citando nominalmente Nikolas e Zema, além de alguns de seus atos no exercício dos cargos na visão da deputada:

Tragédia não é palco político !



Sobre Nikolas, Zema, Zona da Mata e tragédias climáticas pic.twitter.com/cJFFmuCiYD — Duda Salabert (@DudaSalabert) February 28, 2026





“Eu não vou transformar a dor das pessoas em cenário ou espetáculo, porque tem muito político que corre atrás da tragédia em busca de like. Do que adianta ir ao local da tragédia climática, ganhar like, mas votar a favor do PL da Devastação, projeto que vai ampliar a crise climática e as tragédias ambientais no país? Eu pergunto: do que adianta ir limpinho ao local da tragédia, mas entregar nossas montanhas para as mineradoras e cortar em 96% o orçamento de prevenção contra os impactos da chuva? “, disse a deputada federal.





Entre as imagens que cobriram a fala de Duda estavam a postagem de um morador de Ubá reclamando da interrupção da limpeza de uma rua para que Nikolas produzisse conteúdo. Também em Ubá, uma moradora reclamou da visita de Romeu Zema “limpinho” em meio ao caos: “Não adianta! Não tem um caminhão-pipa, não tem nada! Não adianta! Vem bonitinho aqui fazer política? Aqui não!”.







Nikolas respondeu a essa crítica falando que estava ali para colher demandas e que não viu a “galerinha” que o gravou em Ubá falando que Lula atrapalhou quando esteve no Rio Grande do Sul em 2024, quando o estado foi assolado pela chuva: “Quando isso aconteceu, nenhum petista ingrato veio reclamar e fazer videozinho, né? Hahahaha, patéticos”, escreveu Nikolas no X, resgatando um vídeo em que o presidente Lula (PT) posava para fotos no Rio Grande do Sul naquela ocasião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



.

Duda Salabert não falou sobre a visita do presidente Lula à região neste sábado. A deputada federal concluiu sua postagem citando o que seu mandato fez para a região:



“A política de verdade não trabalha só na urgência, tem que trabalhar, sobretudo, na prevenção. Na urgência, o nosso mandato conseguiu mais que um caminhão de doações de comida, água, produtos de limpeza, roupas e rações. Levaremos todas as doações para cidades da Zona da Mata. Destinei também mais de R$ 6 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Há anos tenho tentado sensibilizar os políticos para as questões climáticas. Prova disso é que aprovei três projetos de lei para enfrentar a crise climática. Mandei muito recurso via emenda parlamentar para que os municípios criem os seus planos de ação climática, mas, uma andorinha só não faz verão. Precisamos que a política como um todo reconheça que a maior crise que vivemos hoje no planeta é a climática, e, infelizmente, não sabemos quais cidades serão as próximas vítimas”.



