REVOLTA

Lula é hostilizado com gritos de 'ladrão' e 'ex-presidiário' em Ubá

Presidente enfrentou protestos enquanto vistoriava áreas atingidas pelas fortes chuvas

28/02/2026 15:19 - atualizado em 28/02/2026 15:29

Apesar das hostilidades, não houve confrontos físicos. A equipe de segurança acompanhou o presidente crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi hostilizado por parte do público durante sua visita a Ubá (MG), na Zona da Mata, neste sábado (28/2). Enquanto percorria bairros atingidos pelos temporais e cumprimentava moradores, algumas pessoas gritaram palavras de ordem contra ele, como “ladrão” e “ex-presidiário”.

Durante o deslocamento da comitiva pelas ruas, grupos de moradores se concentraram para manifestar descontentamento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir manifestantes entoando coros como “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e gritos de “Acorda, Brasil”.

Apesar das hostilidades, não houve confrontos físicos. A equipe de segurança acompanhou o presidente, a primeira-dama Janja Silva e integrantes da comitiva durante toda a agenda.

Lula esteve em Ubá para ver os danos causados pelos temporais, na cidade seis pessoas morreram em decorrência das chuvas e duas ainda estão desaparecidas. O município contabiliza 25 desabrigados e 396 desalojados. Já em Juiz de Fora, que também será visitada pelo presidente, ocorreram 64 mortes, cerca de 700 desabrigados e mais de 3.500 desalojados. 

O presidente segue com a agenda de vistoria e encontros com prefeitos de municípios vizinhos, incluindo Matias Barbosa, e também deve sobrevoar as cidades mais afetadas para planejar ações emergenciais.

