EXTRAÇÃO DE AREIA

Grande BH: trabalhadores encontram corpo boiando no Rio Paraopeba

Vítima provavelmente foi vítima de afogamento, aponta análise preliminar da perícia. O caso aconteceu em fazenda da cidade metropolitana de Esmeraldas (MG)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/02/2026 09:30

Homens extraíam areia do leito do Rio Paraopeba quando viram o corpo
Homens extraíam areia do leito do Rio Paraopeba quando viram o corpo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Paraopeba, na altura da Fazenda Porto Velho, em Esmeraldas (MG), na Grande BH, nessa sexta-feira (27/2). A vítima ainda não foi identificada.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que trabalhadores faziam a extração de areia do leito do rio quando viram o cadáver preso às margens. O encarregado da equipe acionou a polícia.

Conforme os registros, os militares viram que o corpo era de um homem, em avançado estado de decomposição.

A perícia da Polícia Civil esteve presente e os trabalhos preliminares indicam que a possível causa da morte foi afogamento, tendo em vista um inchaço no rosto do homem. Ainda segundo os indícios sugestivos, não havia sinais de violência no corpo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames complementares e identificação. O caso segue sob investigação.

