Grande BH: trabalhadores encontram corpo boiando no Rio Paraopeba
Vítima provavelmente foi vítima de afogamento, aponta análise preliminar da perícia. O caso aconteceu em fazenda da cidade metropolitana de Esmeraldas (MG)
O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Paraopeba, na altura da Fazenda Porto Velho, em Esmeraldas (MG), na Grande BH, nessa sexta-feira (27/2). A vítima ainda não foi identificada.
Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que trabalhadores faziam a extração de areia do leito do rio quando viram o cadáver preso às margens. O encarregado da equipe acionou a polícia.
Conforme os registros, os militares viram que o corpo era de um homem, em avançado estado de decomposição.
A perícia da Polícia Civil esteve presente e os trabalhos preliminares indicam que a possível causa da morte foi afogamento, tendo em vista um inchaço no rosto do homem. Ainda segundo os indícios sugestivos, não havia sinais de violência no corpo.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames complementares e identificação. O caso segue sob investigação.