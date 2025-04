Corpo é encontrado boiando no Rio das Velhas e assusta morador

O corpo de um homem foi encontrado no Rio das Velhas no início da tarde deste domingo (20/04) em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava próximo ao nº 2000 da Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, no Bairro Carreira Comprida.

Um morador se encontrava na beira do curso d‘água quando viu o corpo preso às pedras de uma área rochosa e chamou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A perícia da Polícia Civil foi acionada e os bombeiros aguardam a chegada do rabecão para o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A identidade ou o motivo da morte ainda não foram divulgados.

*Matéria em atualização