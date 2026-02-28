Lula visita cidades atingidas pelas chuvas na Zona da Mata

Neste sábado (28/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Minas Gerais para visitar cidades da Zona da Mata atingidas pelos temporais. Pela manhã, o presidente esteve em Ubá, um dos municípios mais afetados, onde seis pessoas morreram e duas ainda estão desaparecidas.

Em Ubá, o presidente e a primeira-dama Janja Silva, percorrem bairros devastados pela enchente, caminharam por ruas cobertas de lama e conversaram com moradores sobre perdas de casas, bens e impactos das chuvas. O prefeito Professor José Damato acompanhou toda a visita, reforçando a necessidade de apoio federal para a reconstrução do município. Até o momento, Ubá registra 25 desabrigados e 396 desalojados.

Na cidade, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que as equipes do governo, incluindo as do Sistema Único de Assistência Social (Suas), estão em toda a região, atuando também nos municípios menores para atender a população e auxiliar na elaboração dos planos.

“Não vai faltar apoio a qualquer município de Minas Gerais. Este é um tempo que exige ação imediata, com apoio humanitário, salvamento, alimentação e abrigo, mas agora nós já estamos trabalhando nos projetos também”, disse o ministro.

Por volta de 12h, Lula embarcou em um helicóptero para sobrevoar Juiz de Fora, acompanhado da prefeita Margarida Salomão (PT), para observar as áreas mais impactadas por alagamentos e deslizamentos.

Na sequência, Lula percorreu bairros atingidos em Juiz de Fora, onde conversou com moradores e se reúne com prefeitos de municípios vizinhos, incluindo Matias Barbosa. Até o momento, a cidade contabiliza 64 mortes, cerca de 700 desabrigados e mais de 350 desalojados.

Na última quarta-feira (25/2), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aprovou os primeiros planos de trabalho para assistência humanitária e reconstrução, com liberação prevista de R$ 2,9 milhões para Juiz de Fora e R$ 482,4 mil para Ubá. O presidente deve retornar a Brasília ainda na tarde deste sábado, com previsão de embarque por volta das 18h50.