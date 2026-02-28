Assine
CHUVAS NA ZONA DA MATA

Mais um corpo é encontrado em Juiz de Fora; buscas por menino prosseguem

Corpo de homem é localizado sob escombros em Juiz de Fora, enquanto equipes mantêm as buscas por criança desaparecida após deslizamentos na Zona da Mata

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
28/02/2026 11:49 - atualizado em 28/02/2026 11:57

Novo deslizamento de terra foi registrado nesta quarta (25/2) em Juiz de Fora e acendeu o alerta dos bombeiros
As buscas continuam com a atuação do Corpo de Bombeiros, voluntários e militares do Exército Brasileiro, além do apoio de cães farejadores crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

Na manhã deste sábado (28/2), quinto dia de buscas pelos desaparecidos na Zona da Mata, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de mais uma vítima em Juiz de Fora (MG). Segundo os militares, trata-se de um homem de 48 anos, localizado às 10h07 no bairro Linhares, que estava sob os escombros após o desabamento de três casas na região.

Com a localização do corpo, resta agora apenas uma pessoa desaparecida na cidade: o menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, que estava em uma residência atingida por deslizamento no bairro Paineiras. As equipes seguem concentradas nas buscas pela criança.

Na quinta-feira (26/2), foi encontrado o corpo de Sophia Teodoro Reis Oliveira, de 6 anos, irmã do menino. Ela também foi vítima do deslizamento que atingiu a casa da família na madrugada de terça-feira (24), durante o temporal que castigou Juiz de Fora. A mãe das crianças, uma técnica de enfermagem de 32 anos, chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu. 

As buscas continuam com a atuação do Corpo de Bombeiros, voluntários e militares do Exército Brasileiro, além do apoio de cães farejadores. Segundo os bombeiros e a prefeitura, ainda existe uma pessoa desaparecida, 51 resgatados com vida, 700 desabrigados e 3.500 desalojados. Em Ubá, são seis mortes, dois desaparecidos, 145 pessoas resgatadas com vida, 25 desabrigados e 396 desalojados.

Cadela Flecha, de 1 ano e 9 meses, reforça quarto dia de buscas em Juiz e Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Josiane Aparecida Teodoro do Nascimento, de 43 anos, espera encontrar o primo de 9 anos que está desaparecido-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Quarto dia de busca por desaparecidos conta com ajuda de colaboradores, bombeiros, cães e militares do Exército-Túlio Santos/EM/DA Press
Condutor de cães, cabo Cristiano Couto, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba (MG)-Túlio Santos/EM/DA Press
Bairro paineiras foi um dos mais atingidos na tragédia de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira-Túlio Santos/EM/DA Press
Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora (MG)-Túlio Santos/EM/DA Press
O Governo de Minas detalhou as medidas adotadas para apoiar os municípios atingidos. Para Ubá, foram destinados R$ 8,3 milhões em recursos emergenciais voltados à Atenção Primária à Saúde, ações imediatas, antecipação de parcelas de dívida e reforço no fornecimento de medicamentos. O município recebeu ainda 7,5 mil frascos de hipoclorito de sódio e 5 mil doses da vacina contra hepatite A. A Gerência Regional de Saúde instalou uma Sala de Situação para organizar a assistência e avaliar os danos. 

Na área de infraestrutura, a Defesa Civil estadual e a Seinfra enviaram máquinas pesadas para limpeza e desobstrução de vias. O DER-MG liberou a ponte no km 689 da MGC-120, enquanto detentos do regime semiaberto passaram a auxiliar na limpeza urbana. No apoio humanitário, foram encaminhados 4.300 itens à Zona da Mata, sendo 780 destinados a Ubá. 

bombeiros chuva defesa-civil juizdefora mortes zona-da-mata

