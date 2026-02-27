Assine
Reino Unido transfere parte de seu corpo diplomático em Israel para fora de Tel Aviv

27/02/2026 14:19

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou, nesta sexta-feira (27), a transferência de parte de seu corpo diplomático de Tel Aviv, onde está localizada a embaixada, para "outro local em Israel", acrescentando que a embaixada "continua funcionando normalmente". 

Este anúncio ocorreu pouco depois de o Ministério das Relações Exteriores britânico também ter anunciado a retirada de seu corpo diplomático do Irã devido à possibilidade de um conflito com os Estados Unidos. 

Ambas as decisões foram tomadas um dia após a conclusão da terceira rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre seu programa nuclear, que terminou sem um acordo.

conflito diplomacia eua gb ira israel

