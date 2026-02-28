Chuvas: Zona da Mata, Norte e Sul de MG têm inundações e desabrigados

Em um estado já com calamidade pública decretada pelos estragos causados pelo temporal na Região da Zona da Mata, o Norte e Sul de Minas Gerais também registraram inundações na última noite. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), inundações, alagamentos e enxurradas foram registrados em Montes Claros e Bocaiúva, no Norte do estado, e em Boa Esperança, no Sul.

Apesar dos estragos, nenhuma pessoa ficou ferida nas ocorrências. Informações oficiais dão conta que, na noite de sexta-feira (27/2), a água atingiu imóveis de Montes Claros nos bairros Chacreamento Alvorada Campestre, Novo Delfino, Residencial Monte Belo e Jardim Olímpico. Nas ocorrências, foi feito o resgate de moradores, um animal e abertura de muros para passagem de água.

Segundo os bombeiros, a ocorrência no Chacreamento Alvorada Campestre foi causada por uma “cabeça-d’água”. Uma pessoa ficou ilhada, mas conseguiu sair da área de risco antes da chegada dos militares. Um jegue estava em uma região inundada e foi resgatado em segurança. Conforme os registros, uma casa foi interditada e um casal ficou alojado, sendo acolhido por vizinhos. A Defesa Civil deve fazer uma vistoria no local neste sábado (28).

No bairro Novo Delfino, 13 casas foram atingidas por alagamento. Segundo o 7º Batalhão, a água atingiu garagens e quintais da maioria dos imóveis. Em dois deles, a água chegou a aproximadamente 25 cm no interior. Nenhuma pessoa precisou ser evacuada e os militares ficaram nos locais até o escoamento total da água.

No bairro Residencial Monte Belo, houve um alagamento entre residências. Foi necessário fazer pequenas aberturas na base de um muro de arrimo, que segurava a água de uma parte posterior do terreno, de modo a controlar a situação. Os moradores não precisaram ser retirados do local e foram orientados a contatar o proprietário para implantação de sistema de drenagem.

Já no bairro Jardim Olímpico, uma casa onde estavam uma criança de cinco anos e um adulto foi alagada. Os militares controlaram o escoamento e nenhum dos moradores precisou sair da residência.

No município de Bocaiuva, a cerca de 48 km de distância de Montes Claros, a água invadiu diversas casas no Centro e no bairro Pernambuco. Conforme os registros, a água causou danos a móveis, utensílios domésticos, veículos e portões, mas nenhuma pessoa ficou ferida. A Defesa Civil foi acionada para averiguar os casos.

Sul do estado debaixo d’água

A situação não é diferente no Sul do estado. Na cidade de Boa Esperança, os alagamentos chegaram a 1 metro de altura e invadiu casas e causou enxurradas nas ruas.

De acordo com o 6º Comando Operacional de Bombeiros (6º COB), duas casas foram atingidas na Vila Neuza. Uma delas teve o nível da água em 1 metro, enquanto na outra a água alcançou 40 centímetros. Os moradores das duas casas ficaram desabrigados e foram acolhidos temporariamente por familiares.

Na casa com o maior nível da água, a água acumulou pelo lado de fora e provocou a queda de uma parede em razão da alta pressão.

Em outro bairro, o Sinara, uma casa ficou parcialmente alagada, com nível de água estimado em 80 centímetros. Apesar de ter causado danos materiais significativos, nenhuma pessoa foi vitimada.

Os militares fizeram vistoria técnica nos imóveis para avaliar os riscos estruturais e as possibilidades de desabamento. As casas foram isoladas preventivamente e passarão por uma avaliação da engenharia municipal para confirmar a condição estrutural das residências. A Defesa Civil municipal acompanha os casos.



Mais estragos na Zona da Mata

Na Zona da Mata, região mais atingida pelas chuvas no estado, Cataguases tem vias alagadas. Entre sexta e sábado, os bombeiros da cidade precisaram fazer o salvamento de oito pessoas ilhadas e atenderam a um desabamento de residência, no bairro Paraíso.

Os militares também fizeram seis vistorias de risco de deslizamento e outras duas em risco de desabamento. Nenhuma pessoa ficou ferida nas ocorrências.

Ainda na cidade, bombeiros buscam por um homem de 35 anos que se afogou no Rio Meia Pataca. Segundo o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros no município, a vítima foi vista sendo levada pela correnteza na sexta-feira enquanto nadava no rio. As buscas seguem neste sábado.

Últimas informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais indicam que 63 pessoas morreram em Juiz de Fora e seis em Ubá, todas vítimas de soterramento. O corpo de um homem de 48 anos foi encontrado no bairro Linhares, em Juiz de Fora, pelos bombeiros, mas ainda não entrou na contagem da PCMG. As buscas seguem na cidade pelo corpo de Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, que estava em uma casa atingida por deslizamento no bairro Paineiras.

