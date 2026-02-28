Fecomércio aguarda crédito emergencial para comerciantes da Zona da Mata

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) pediu um empréstimo ao governo de Minas Gerais para oferecer aos comerciantes e prestadores de serviço da região da Zona da Mata Mineira.

A região é vítima de estragos na infraestrutura e mortes após temporais registrados nos últimos dias. Até a publicação desta matéria, 69 pessoas foram mortas em Juiz de Fora e em Ubá. Todas elas foram vítimas de soterramento. As cidades têm trechos em que não há mobilidade e dezenas de imóveis que desabaram.

A Federação informou que recebeu uma resposta positiva do governador Romeu Zema (Novo) sobre o empréstimo. Conforme repassado à imprensa, o empréstimo será feito pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e pode ser viabilizado em caráter de urgência, tendo em vista a situação de calamidade pública decretada nas cidades.

O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, aguarda o início da liberação do valor, que terá juros subsidiados e longo prazo de pagamento.

“Nós empresários precisamos de capital de giro para pagar nossos funcionários e continuar com os negócios, tamanha é a dificuldade que os comerciantes e prestadores de serviço da Zona da Mata enfrentam neste momento”, afirmou o presidente da Fecomércio MG.

No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Túlio Santos/EM/D.A Press No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Túlio Santos/EM/D.A Press No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços Túlio Santos/EM/D.A Press No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Diante da gravidade da situação nas cidades, a Federação se mobilizou para apoiar as famílias desabrigadas na região com doações. Por meio de uma ação conjunta entre o Sesc Mesa Brasil e sindicatos empresariais da região, serão enviados itens de primeira necessidade como colchões, cobertores, toalhas, travesseiros e lençois, além de kits de higiene pessoal e de limpeza para instituições que acolhem pessoas desabrigadas.