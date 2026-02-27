Número de mortos em Juiz de Fora chega a 63, segundo Polícia Civil

O número de mortos em decorrência das chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, chegou a 63. De acordo com informativo divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) às 18h20 desta sexta-feira (27/2), dos 63 corpos que deram entrada no Posto Médico-Legal do município, 62 já foram identificados e 56 liberados aos familiares. Esse total é superior ao informado pelo balanço mais recente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), emitido às 16h42 desta sexta, que contabiliza 59 óbitos.

As corporações explicaram que isso ocorre porque o Corpo de Bombeiros considera apenas vítimas resgatadas sem vida pela equipe e a PCMG considera corpos que deram entrada no Posto Médico-Legal.

"Estão incluídas vítimas que, inicialmente, foram socorridas com vida e posteriormente faleceram em unidades de saúde, sendo então encaminhadas ao Posto Médico-Legal (PML), bem como vítimas socorridas por terceiros ou particulares e óbitos em que o resgate foi realizado por outros órgãos ou por populares", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PCMG, todas as vítimas morreram por soterramento. Entre os corpos, há os de 15 menores de idade. Além dos mortos, havia mais de 4,2 mil desabrigados e desalojados em Juiz de Fora, segundo balanço divulgado pela prefeitura, bombeiros e Defesa Civil estadual às 17h16 desta sexta.

Em Ubá, são seis mortos e dois desaparecidos

Além dos 63 mortos em Juiz de Fora, a PCMG e o CBMMG contabilizam seis mortes em decorrência das chuvas em Ubá, também na Zona da Mata, todas por soterramento. Inicialmente, a corporação havia informado que sete pessoas haviam morrido no município, mas o número foi recalculado porque, segundo o CBMMG, um dos óbitos, causado por eletrocussão, não se enquadraria como consequência direta das chuvas.

Todos os corpos encontrados em Ubá foram identificados pela PCMG e liberados às famílias. Entre os mortos estão três mulheres, de 77, 65 e 32 anos, e três homens, de 74, 48 e 35. Somados os óbitos nos dois municípios, segundo a PCMG, o número de vítimas das últimas chuvas na Zona da Mata já chega a 69.

As corporações também informam que há duas pessoas do sexo masculino desaparecidas em Ubá. Segundo os bombeiros, os dois estavam no centro da cidade quando teriam sido levados pela força da correnteza.

Um dos desaparecidos é o namorado de Edna Silva, que precisou se agarrar a um poste por três horas para não ser levada pela correnteza. Ela, que sobreviveu, e o companheiro estavam em casa quando a enchente atingiu a área.