Fecomércio envia donativos às famílias atingidas por chuvas na Zona da Mata

Diante da gravidade da situação em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, em consequência das fortes chuvas registradas no dia 23 de fevereiro, o Sistema Fecomércio MG se mobilizou para apoiar as famílias desabrigadas na região.

Por meio de uma ação conjunta entre o Sesc Mesa Brasil e sindicatos empresariais da região (Sindicomércio Juiz de Fora e Sindicomércio Leopoldina, que abrange a região de Ubá), serão enviados 1.160 itens de primeira necessidade, entre colchões, cobertores, toalhas, travesseiros e lençóis, além de 1,5 mil cestas básicas, entregues à Defesa Civil de Juiz de Fora, município mais afetado.

O programa também realizará a doação de 1,5 mil kits de higiene pessoal e 2 mil kits de limpeza para instituições sociais parceiras que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

A força-tarefa enviará ainda a Ubá 500 cestas básicas, 500 kits de higiene pessoal, mil kits de limpeza e 470 itens de primeira necessidade, incluindo colchões, cobertores, pisos e travesseiros.

Com índices pluviométricos bem acima da média registrados em poucas horas, as chuvas provocaram enchentes, deslizamentos e destruição em Juiz de Fora e Ubá. A Defesa Civil confirmou dezenas de óbitos na região e centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Os dois municípios decretaram estado de calamidade pública e as autoridades seguem nos trabalhos de resgate e assistência.

O presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, afirma estar sensibilizado com a tragédia e presta solidariedade às famílias atingidas em Juiz de Fora, Ubá e em toda a Zona da Mata.

“É um momento de profunda dor para essas comunidades. O Sistema Fecomércio MG está unido para apoiar quem mais precisa. Por meio do Sesc Mesa Brasil e da atuação integrada com nossos sindicatos e parceiros, estamos mobilizando recursos, alimentos e itens essenciais para amenizar o sofrimento das famílias. Colocamo-nos à disposição das autoridades locais para ampliar essa rede de apoio e contribuir com a reconstrução dessas cidades”, destaca.

Presente na região com unidades do Sesc e do Senac, o Sistema Fecomércio MG reforça seu compromisso social e mantém suas equipes mobilizadas para prestar a assistência necessária às famílias atingidas.Milhares de famílias estão desabrigadas por causa das fortes chuvas em Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa e outras localidades na Zona da Mata de Minas Gerais.

Diante desse cenário, o Sistema Fecomércio MG se mobilizou por meio de uma ação conjunta entre o Sesc Mesa Brasil e sindicatos empresariais da região para levar alimentos, itens de primeira necessidade e acolhimento às pessoas que perderam tudo. A iniciativa reforça o compromisso social da instituição em atuar de forma rápida e coordenada em momentos de crise, somando esforços com parceiros locais para ampliar o alcance da ajuda.

Você pode colaborar com essa corrente fazendo uma doação de qualquer quantia via pix para a chave: *tempodeajudar@sescmg.com.br* e convidando outras pessoas a ajudar. Toda solidariedade faz a diferença.

Empréstimo do estado aos comerciantes da Zona da Mata

O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, aguarda o início da liberação, pelo estado, de empréstimo com juros subsidiados e prazo longo de pagamento para comerciantes e prestadores de serviço da Zona da Mata atingidos pelos temporais.

O presidente da Fecomércio, Nadim Donato, pede empréstimo ao governo de Minas para os empresários da Zona da mata Sistema Fecomércio / Reprodução

Nadim recebeu resposta positiva do Governador Romeu Zema de que o empréstimo, a ser feito pelo BDMG, pode ser viabilizado em caráter de urgência tendo em vista a situação de calamidade envolvendo os municípios da região de Juiz de Fora.

“Nós empresários precisamos de capital de giro para pagar nossos funcionários e continuar com os negócios tamanha é a dificuldade que os comerciantes e prestadores de serviço da Zona da Mata enfrentam neste momento”, diz o presidente da Fecomércio MG.

Sobre o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio MG é formado pela Fecomércio MG, pelo Sesc em Minas e pelo Senac em Minas, em parceria com os Sindicatos Empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros. Por meio da cooperação estratégica entre essas instituições, a atuação do Sistema tem o objetivo de fortalecer o comércio mineiro e contribuir com o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.

Seu escopo de atividades ainda inclui a capacitação profissional e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, por meio de serviços de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac defende os interesses de empresas e de trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. As três instituições oferecem soluções que ajudam no desenvolvimento, na redução de custos, na capacitação e na qualidade de vida, melhorando a performance e a competitividade das empresas parceiras.

Sobre o Sesc Mesa Brasil

O Sesc Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional realizado graças ao apoio de pessoas e empresas que acreditam na transformação social. Atuante em Minas Gerais há mais de 20 anos integrado ao Sistema Fecomércio MG, o programa conta com unidades operacionais nas nove regiões do estado e está sempre em movimento para atender a população de todos os municípios, com ações educativas e estratégias voltadas para a promoção da cidadania e da dignidade humana.

Saiba mais: https://mesabrasil.sescmg.com.br/