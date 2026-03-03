Familiares de Vorcaro doaram R$ 60 mil para campanha de ex-deputado mineiro

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Familiares de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e investigado por liderar um esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, doaram R$ 60 mil para a campanha do ex-deputado federal Lucas Gonzalez (Novo). Ex-secretário do Governo de Minas, Gonzalez recebeu 41.833 em 2022, mas não conseguiu se reeleger.

Procurado, Lucas Gonzalez afirmou que "as doações são públicas, devidamente registradas e já aprovadas". "Não tenho nenhuma ingerência nas ações e negócios das pessoas que me doaram", disse.

A maior parte da doação veio de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel: R$ 50 mil. Outros R$ 10 mil vieram de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Master. A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão contra ambos na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no caso, em janeiro.

Zettel chegou a ser preso temporariamente pouco antes de embarcar para Dubai. Ele é pastor da Igreja Lagoinha, empresário e casado com Natalia Vorcaro, irmã do banqueiro.



Além de Lucas Gonzalez, Zettel doou cerca de R$ 5 milhões nas eleições de 2022, sendo R$ 3 milhões para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e R$ 2 milhões para a de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que venceu a disputa pelo governo de São Paulo.

Já Felipe Cançado Vorcaro só fez a doação dos R$ 50 mil para Lucas Gonzalez durante toda a campanha de 2022.

Zettel, inclusive, deve prestar depoimento à CPI do Crime Organizado nesta quarta-feira (4), ao lado de Daniel Vorcaro. Ao Senado, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Carlos Uzeda Accioly, afirmou que o Master e outros gestores financeiros envolvidos superdimensionaram ativos para manter uma aparência de solidez que o banco não possuía.

O que diz a lei?

Pela lei eleitoral, pessoas físicas podem doar aos candidatos até 10% da renda bruta que obtiveram no ano anterior à eleição, o que permite aos cidadãos com altos ganhos direcionarem volumes consideráveis para as campanhas.

As doações feitas pelos familiares de Vorcaro fazem parte da prestação de contas feita por Lucas Gonzalez e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados são públicos.

As doações de pessoas físicas podem ser realizadas por pix; por meio de transação bancária em que o CPF do doador esteja identificado; por doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou responsável direto pela prestação do serviço; e por instituições que promovam serviços de financiamento coletivo.

Quem é Lucas Gonzalez?

Lucas Gonzalez cumpriu um mandado como deputado federal pelo Novo, entre 2019 e 2023. Foi eleito em 2018 com 64.022 votos, mas não conseguiu a reeleição quatro anos depois, quando obteve 23 mil preferências do eleitorado a menos.

Próximo ao vice-governador Mateus Simões, Gonzalez assumiu a Subsecretaria de Assessoramento à Governadoria e à Vice-Governadoria em abril de 2023, após a derrota nas urnas. Em outubro daquele ano, se tornou secretário geral adjunto. Ele deixou definitivamente o governo em junho de 2024, mesmo sem concorrer a um cargo público nas eleições de outubro daquele ano.

No início do segundo mandato de Zema, Lucas Gonzalez chegou a ser cotado para assumir o cargo de secretário de Governo, caso o governador decidisse exonerar o então secretário Igor Eto (Novo). No entanto, o escolhido à época foi o deputado estadual Gustavo Valadares (PSD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele também chegou a ser ventilado como concorrente à vice-prefeitura de BH em 2024, a partir de uma eventual chapa “puro sangue” do Novo, capitaneada pela também ex-secretária Luísa Barreto (Planejamento e Gestão), hoje presidente da Codemge. No entanto, a campanha nunca decolou, e Luísa quem acabou concorrendo à vice, ao lado do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), derrotado no primeiro turno.