Redes reagem a Nikolas no jatinho de Vorcaro: ‘Deus, pátria e contatinhos’

Usuários das redes sociais reagiram com sarcasmo à notícia de que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou, no segundo turno das eleições de 2022, um jato vinculado ao empresário Daniel Vorcaro, então CEO do Banco Master, para cumprir agenda de campanha em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Informações do jornal O Globo dão conta que a aeronave foi empregada em deslocamentos por ao menos nove estados e pelo Distrito Federal ao longo de dez dias, entre 20 e 28 de outubro, durante a caravana “Juventude pelo Brasil”.

A iniciativa foi conduzida por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, com foco em mobilizar eleitores em regiões onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno. A estratégia buscava reduzir a vantagem do petista na reta final da disputa.

Registros divulgados nas redes sociais mostram o parlamentar diante do Embraer 505 Phenom 300 ao lado de Batista, da esposa do pastor, Mariel, e da influenciadora cristã Jey Reis, que publicou a imagem. Em uma das postagens, a influencer celebrou a passagem pelas capitais do Nordeste e classificou a experiência como “missão cumprida”.

No Instagram do Estados de Minas, leitores do jornal comentaram sobre o caso com ironia. “Lá vem um videozinho/manifestação pra fazer cortina de fumaça e tirar o assunto de pauta”, comentou uma pessoa. No mesmo sentido, outras disseram “Agora vai caminhar até o Paraguai” e “Aguardando o vídeo com o fundo preto”, com emojis de risadas.

Uma pessoa chamou Nikolas de falso moralista: “Todo moralista é assim… aponta o dedo para os outros e esquece de olhar se no espelho… Falso moralismo”.

“Nossa, que surpresa, né? O menino TikTok Deus, pátria e família. Quem poderia imaginar?”, disse uma usuária. “Deus, pátria e contatinhos”, disse outro, fazendo alusão ao slogan ligado à campanha do ex-presidente Bolsonaro “Deus, pátria e família”.

Outra alusão foi feita ao ato promovido pelo deputado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), e na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), “Acorda Brasil”. “Ora ora… acorda Brasil, né?”, disse uma pessoa. “Acorda, Minas Gerais!”, disse outra. Na ocasião, políticos se reuniram com manifestantes para pedir pelo impeachment de Lula e dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Um usuário saiu em defesa do deputado mineiro afirmando que a notícia é falsa. “Confirmado pelos verificadores de fato: fake”, disse. Já outros comentaram pedindo um posicionamento do deputado em vídeo.

O lado de Nikolas

Procurado pelo Estado de Minas, o deputado afirmou que a aeronave foi disponibilizada para o deslocamento, mas que ele não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário. Segundo Nikolas, a presença dele no voo se fez em razão de agenda de campanha, sem vínculo pessoal, comercial ou institucional com Vorcaro.

Leia a nota na íntegra

"Esclareço que o voo em questão ocorreu há 4 anos atrás, durante o segundo turno da campanha eleitoral, quando fui convidado para participar de um evento político “Juventude pelo Brasil” e foi disponibilizada uma aeronave para o deslocamento.

À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente se soube tratar-se de Daniel Vorcaro.

Ressalto ainda que, em 2022, o nome citado não era de conhecimento público nem havia qualquer informação que levantasse qualquer tipo de alerta. Mesmo que houvesse a tentativa de identificar o proprietário da aeronave naquele momento, não existia qualquer elemento que indicasse situação irregular ou que justificasse questionamento."