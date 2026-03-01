‘Somos mais bonitos que eles’, diz Nikolas sobre esquerda

Durante ato em Belo Horizonte neste domingo (1º/3), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez provocação sobre a aparência de pessoas de esquerda. Ele também disse que direitistas são “moralmente melhores” e mais inteligentes.

O parlamentar puxou manifestação contra o presidente Lula (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Na capital mineira, o ato ocorreu na Praça da Liberdade, em Lourdes, na Região Centro-Sul.

Nikolas discursou no trio em BH e tomou a esquerda como exemplo para que seu grupo político não se veja derrotado com a prisão de Jair Bolsonaro (PL): “Sabe o que o Lula fez nas três vezes que perdeu para presidente da República? Ele continuou. Sabe o que a esquerda fez depois que a Dilma sofreu impeachment e o Lula foi preso? Eles continuaram”.

Então, o deputado provocou: “Se a esquerda que é a esquerda continuou... E eles são mais feios que nós. Nós da direita somos melhores moralmente que eles. Nós somos mais bonitos que eles. Nós somos mais felizes que eles. Nós somos mais inteligentes que eles. Nós trabalhamos mais do que eles”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

'Acorda, Brasil' de Nikolas

Diversas cidades do país terão atos do movimento, chamado de “Acorda, Brasil”. Após a presença em BH, Nikolas partiu, junto com o governador Romeu Zema (Novo), para São Paulo, onde manifestantes se reúnem na Avenida Paulista.