Simões e Zema apoiam ato de Nikolas na Praça da Liberdade, em BH

O vice-governador do estado de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), surpreendeu ao marcar presença na manifestação promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (1º/3). Ele chegou junto do governador do estado, Romeu Zema (Novo).

A presença é uma surpresa porque informações de bastidores indicavam que o vice-governador não estaria presente. O ex-deputado federal Marcelo Aro também esteve presente com o grupo.

A manifestação “Acorda Brasil” tem como objetivo “reivindicar pautas essenciais para o futuro do Brasil”, segundo a assessoria do deputado. Com isso, a mobilização pede liberdade de presos políticos, tendo em vista os condenados pelos atos golpistas de 8/1, e é contra “corrupção, aumento dos impostos, prejuízos aos Estatais e aumento da criminalidade”.

A manifestação também é declaradamente contra o presidente Lula (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

O encontro de Simões com o deputado é mais um de uma sequência de agendas promovidas pelos dois no estado. Recentemente, Simões e Nikolas apareceram lado a lado em quatro datas, em um período de seis dias.

Eles cumpriram agendas no interior do estado com anúncios de investimentos do governo estadual. Depois, em Belo Horizonte, tiveram reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre a absolvição de um réu de 35 anos por estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos. A decisão foi revertida após pressão popular.